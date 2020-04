Kiko Matamoros afirma que Alexia Rivas le fue infiel a Alfonso Merlos con alguien "muy conocido"

Es innegable que uno de los temas que más interés ha despertado en toda la cuarentena ha sido el llamado 'Merlos Gate'. La infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López con Alexia Rivas, reportera de 'Socialité', se ha convertido en el auténtico tema de la semana. Después de que los tres protagonistas de esta historia hayan ya hablado en los formatos de Mediaset España en los que participan, no dejan de surgir nuevos giros en la trama. Por un lado se están revelando detalles de todo lo que sucedió antes del momento, con Javier Negre como protagonista, y por otro, estamos conociendo aspectos hasta ahora desconocidos de la vida de sus protagonistas, especialmente Merlos y Rivas.

Alexia Rivas y Kiko Matamoros

Sobre esta última, Kiko Matamoros dio nuevos detalles de su vida sentimental en la entrega de 'Sálvame' emitida este miércoles 29 de abril en Telecinco. El colaborador afirmó que la reportera de 'Socialité' está especialmente nerviosa por la situación que le ha tocado protagonizar y es que podría estar temiendo que algunos aspectos de su vida salgan a la luz y la puedan perjudicar seriamente, en cuanto a prestigio público se refiere. Por ello, y según matamoros, la chica está "nerviosa, con mucho miedo y teniendo actuaciones propias de una persona totalmente paranoica". Pero, ¿qué es eso tan importante que oculta que no quiere que salga a la luz?

Pues bien, el propio Matamoros dio más detalles de eso. Este explicó que el origen de este miedo serían dos relaciones amorosas que Alexia Rivas no querría que se hiciesen públicas. Una de ellas se produjo en el pasado y parece que la periodista está ya presionando para que nadie hable de la misma en ningún programa de televisión ni revista del corazón. "El chico con el que estuvo Alexia ha recibido un mensaje en el que se le amenaza con tomar medidas legales y se le acusa de haber filtrado información (...) aunque él haya desmentido hacerlo", ha contado el colaborador, ante la atónita mirada del resto del equipo de 'Sálvame', que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

La presunta infidelidad de Rivas

Pero la cosa no quedó ahí y es que también se contó en directo el otro secreto que podría terminar con la relación entre Alexia Rivas y Alfonso Merlos. "Estoy en condiciones de confirmar públicamente que durante su relación con Merlos ha compatibilizado esa relación con otra", afirmó Matamoros. Un bombazo que sin duda cambiaría el rumbo de la historia y es que esto supondría que no solo Merlos ha engañado a Marta López con otro, sino que Alexia habría hecho lo mismo con el propio Alfonso. Pero la cosa no quedó ahí y es que Matamoros también avanzó que la persona con la que esta ha sido desleal al periodista político es alguien "muy muy conocido".