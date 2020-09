Miguel Ángel Revilla critica la gestión de la pandemia y hace autocrítica: "Fui al 8M y fue un error"

Bertín Osborne ha vuelto a viajar a Cantabria para entrevistar por cuarta vez en 'Mi casa es la tuya' al presidente de esta comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla. El mediático político ha aprovechado su charla con el andaluz para dar su opinión sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y sobre la clase política que está al frente de la misma, a la que considera "el mayor virus": "Tenemos la peor clase política, la más insolidaria que yo haya conocido".

Miguel Ángel Revilla se sincera con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria también ha querido sincerarse acerca de uno de los eventos que levantó mayor polémica al inicio de la pandemia: la celebración de la manifestación feminista del 8-M, tan solo una semana antes del inicio del estado de alarma decretado por el gobierno central. Revilla ha entonado el "mea culpa" y ha aclarado que fue "un error" acudir a la concentración.

"Yo ese día podía haber cogido 20.000 dosis de coronavirus porque probablemente di unos 400 besos, no te exagero, éramos 3.000 personas", ha explicado el cántabro, que también ha querido matizar que acudió a la manifestación porque no conocía la gravedad del virus y su fácil propagación. "Yo ese día no sabía lo que se nos venía encima, solo lo que veía en los periódicos", ha aclarado. No obstante, Revilla ha salido en defensa del presidente del gobierno y ha explicado que cree que nadie podía prever qué iba a pasar: "Yo creo que no hay ningún gobernante, o que si Pedro Sánchez supiese lo que iba a venir hubiese dicho que no fuese nadie".

Muy decepcionado con el rey emérito

Revilla también se ha mojado acerca de la situación del rey emérito Juan Carlos I, al que conoce muy bien y al que incluso llegó a "advertir" sobre su amistad especial con Corinna Larsen. "Es una de las grandes decepciones de mi vida", ha dicho el presidente autonómico, que se define como monárquico "por pura lógica", pero que pide también "ejemplaridad absoluta" para la corona.

El cántabro también ha hablado sobre otra de las figuras de más relevancia en la actualidad política: el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que ha definido como "una monja de la caridad" debido a su actitud conciliadora en las reuniones entre presidentes autonómicos. Revilla considera que su homólogo catalán tiene esa actitud en privado porque precisamente esas conversaciones no son televisadas.