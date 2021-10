La boda de Belén Esteban volvió a estar de actualidad en varios programas de la parrilla de Telecinco. Después del brutal enfrentamiento entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti en 'Sábado deluxe', las críticas del periodista al enlace de la conocida como "princesa del pueblo" salieron a la luz. Estos duros calificativos no han sentado nada bien a la madrileña, quien no dudó en contestarle.

Belén Esteban y Miguel Frigenti

Aunque Frigenti lo negó públicamente en diferentes ocasiones, varios colaboradores de televisión confirmaron sus malas palabras: "Miguel comentó que se quedó con hambre", aseguró Pepe del Real en 'Ya es mediodía'. Esta versión fue apoyada por Miguel Ángel Nicolás, quien dio a entender que se hablaría mucho más del asunto, ya que admitió que el colaborador "habló mucho más" sobre el enlace de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 3'.

La respuesta de Belén Esteban no se hizo esperar, y cargó duramente contra el periodista: "En vez de decirlo en una reunión me lo tendría que haber dicho a mí", comentó la de San Blas. Pese a estas declaraciones, confirmó que no estaba enfadada con él, pero desmontó el discurso de Frigenti: "Me dijo que él fue el que no cogió comida del cóctel", explicó. "¿O has pasado hambre o tú no has comido?", le preguntó irónicamente.

Belén Esteban como anfitriona

La polémica de la boda de Belén Esteban y la poca o mucha comida que había en el banquete le sirvió a la colaboradora para sacar pecho de su faceta de anfitriona en sus cumpleaños o celebraciones. De hecho, mostró su satisfacción por las valoraciones del resto de invitados: "Estoy muy orgullosa de que todo el mundo se vaya muy contento", aseguró en el espacio producido por La Fábrica de la Tele.