Tres días después de que Miguel Frigenti viera concluido su paso por 'Secret Story: La casa de los secretos' por decisión de la audiencia, el colaborador ha vuelto al plató del programa, donde se ha enfrentado a las críticas de algunos colaboradores durante la cuarta gala de 'La noche de los secretos', con Jordi González. Entre ellos, quien más rotundo se mostró contra el manchego fue Frank Blanco, quien no vaciló a la hora de reprocharle su actitud hacia sus compañeros durante sus tres semanas de concurso.

Frank Blanco carga contra Miguel Frigenti en 'Secret Story'

En la gala, Frigenti recordó su despedida a los habitantes de la casa, momento en el que manifestó su intención de seguir conociendo a Jesús Oviedo fuera, a pesar de sus últimas rencillas. Unas declaraciones que, lejos de dar cierta paz, despertaron desconfianza en el integrante de Gemeliers, algo que el manchego no dudó en criticar: "es muy mal pensado". "Me siento muy decepcionado, dolido y traicionado", añadía el exconcursante, sobre el dúo de cantantes, para después añadir que "los quiero excusar porque creo que son muy jóvenes y no creo que tengan mal fondo, pero creo que, en cuanto se expongan al público, van a salir". "Creo que han provocado una dictadura en la cocina. Vigilan a todo el mundo, sobre todo a Luca y Cristina. No se puede convivir con ese control", prosiguió Frigenti, con contundencia, antes de tachar a los hermanos Oviedo de "viejóvenes", puesto que "tienen un carácter muy rancio".

En ese momento, intervenía Cristo para señalar, sobre la relación entre el manchego y los artistas, que "has tenido enfrentamientos muy fuertes y se han visto y eso no concordaba con la despedida". "Si yo me despido y desestabilizo a la casa, se me critica porque soy muy malo. Si me despido con un mensaje cariñoso para no desestabilizar, se me acusa de falso", se quejó Frigenti, tras lo cual añadió que "haga lo que haga, hay un grupo de personas que siempre me van a criticar y me da igual. Al final me centro en la gente que quiero, que son Cristina, Luca y Adara y lo que opinan los demás, me es indiferente". "Todo eso está muy bien, pero con todos los días que han pasado, yo te oigo aquí y me da la sensación de que eres el mismo que estaba en la casa", le echó en cara entonces Blanco, antes de manifestar una rotunda opinión sobre Frigenti. El colaborador apostó por que "creo que has tenido varios problemas. Por supuesto que puedes opinar pero, uno de ellos, es que eres muy faltón, tío. Ahora mismo has llamado a los Gemeliers viejóvenes".

"He recibido muchas más faltas de respeto"

"Me parece que eso es muy de gratis. Tienes derecho a expresarte, pero creo que, a veces, has sido muy terrorista psicológico dentro de la casa. Te lo digo con todo el cariño y respeto", prosiguió Blanco, despertando algunas mofas sobre sus últimas palabras, a pesar de sus contundentes reproches. Lejos de lanzarse contra el colaborador, Frigenti aseguró que "yo lo acepto", momento en el que el barcelonés quiso indagar más: "ahora pasan los días y es como, ¿tú no te has equivocado en nada?". "Sí, yo he hecho autocrítica", aseguraba el aludido, sorprendiendo a Blanco, quien lo instó a que, "por favor, compártela con nosotros, estamos deseando escucharte".

"Es verdad que, en tres días, no he tenido tiempo de verlo todo, porque salí muy en shock y ver las imágenes me provocaba mucho dolor", confesó el manchego. El colaborador se habría puesto las imágenes el día anterior, aunque solo las de las galas, en las que "me he visto muy intenso". "Creo que mis formas han sido excesivas; que he hecho de mis granos, montañas de arena; y creo que lo he vivido todo con demasiada intensidad", opinó Frigenti, sobre su concurso. Asimismo, el manchego declaró que, "con respecto a las faltas de respeto, creo que, y lo siento mucho, es mi opinión, he recibido yo muchas más faltas de respeto y he tenido mucha paciencia y me he mordido mucho la lengua".