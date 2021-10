La noche del jueves 30 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' resolvió en su tercera gala uno de los duelos más ajustados de la edición: el que enfrentaba a Miguel Frigenti y Sandra Pica en manos de la audiencia. Finalmente, tras un sorpasso y una reñida competición entre los detractores de ambos concursantes, el castellano-manchego fue el elegido por los espectadores para abandonar el reality. Una marcha que condujo a Frigenti a enfrentarse en plató con aquellos asuntos pendientes que habían surgido a su alrededor durante sus tres semanas de concurso.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti discuten en 'Secret Story'

El concursante fue recibido con un abrazo muy cariñoso por parte de su pareja, Nuah, e incluso recibió el mismo gesto por parte de Jorge Javier Vázquez, tras lo cual Cristo fue la primera en dedicarle unas palabras, aunque la madrileña ya había manifestado sus disculpas al manchego con anterioridad. "Creo que la audiencia ha sido justa, porque te mereces estar fuera, aunque creo que eras un buen concursante para dar juego y espectáculo", opinaba la expulsada, para después añadir que "es la persona que ha conseguido desestabilizar a toda la casa y tiene que haber alguien que lo haga. Aunque también ha tenido momentos buenos y divertidos". Vázquez procedió entonces a dar la palabra a Alba Carrillo, la cual aprovechó para lanzar una contundente pulla: "dijo que mi concurso era decepcionante y quedé segunda, no sé qué tipo de concurso has hecho tú, porque eres el tercero por detrás".

"No es lo peor que has hecho, que tienes plancha. Vas a tener que ir pidiendo perdón a mucha gente", apostaba la colaboradora, antes de que el programa recordara algunos de los encontronazos y críticas de Lucía Pariente hacia el recién llegado. "Hay se ve quién falta al respeto continuamente y quién insulta. Yo entré sin prejuicios, pero es insoportable", soltó Frigenti, momento en el que Carrillo, libreta en mano, le recordó algunas de las muchas descalificaciones que había dejado caer el manchego en la casa, contra sus compañeros, como "gentuza", "anodina" o "pandillera". A continuación, el programa pasó al tema del despido de 'Ya es mediodía', con un vídeo recopilatorio de las declaraciones de Miguel Ángel Nicolás a lo largo de varias entregas, en las que afirmaba que "simplemente, no se le renovó el contrato" de Frigenti y se mostraba dolido con "que tenga esta actitud".

"Fue una metedura de pata"

Jorge Javier habla con Miguel Frigenti tras su expulsión de 'Secret Story'

"Hay muchas cosas de esa historia que no se pueden contar", aseguraba el antiguo jefe del manchego, quien respondió con un rotundo "no hablo sobre este tema. Sé lo que viví y ahí se queda". "Fue un tema que me desgastó mucho y es pasado. Estoy en un programa en el que me siento valorado, querido y aceptado, y no me merece la pena", remató el colaborador, antes de dejar claro su respeto por el equipo del formato y enfrentarse de nuevo con Carrillo cuando esta le instó a que "deberías ser más agradecido" con Nicolás y achacó su despido a su mala actitud.

Para cerrar la entrevista, Vázquez abordó los polémicos vídeos que Lorena Edo publicó tras la entrada del manchego en 'Secret Story', en los que Frigenti y su madre lanzaban durísimas palabras contra ella sobre su físico. "Lorena entra en 'GH 14', yo comentaba el reality y, cuando sale de la casa, ve que la he insultado y los dos nos faltamos al respeto mutuamente", explicó el colaborador, quien confesó haber recibido "insultos homófobos". "Yo no me voy a defender de algo indefendible. Puse barbaridades, no lo voy a esconder", prosiguió Frigenti, a quien Edo denunció por entonces y ganó el juicio. Una polémica tras la cual se habrían reconciliado tiempo después, "pero cuando se rumorea que yo voy a entrar en este reality, empieza a sacar esto en Twitter". "Fue una metedura de pata, pero fue una guerra cruzada mutua. Y no lo justifico", concluyó el manchego.