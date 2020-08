Miguel Herrán se desnuda frente al espejo en su foto más sensual

A finales de julio, Miguel Herrán publicaba en redes sociales una foto de él sin camiseta, hecha al espejo del baño, con el siguiente mensaje: "Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado". Parece que esta aceptación de la que habla ha ido más allá y se ha atrevido con otro selfie al espejo, pero ahora con menos ropa.

El conocido actor, famoso mundialmente por su papel de Río en 'La Casa de Papel' se ha hecho otra fotografía en el baño para sus casi 14 millones de seguidores en Instagram. Sin camiseta, con los pantalones bajados, sujetando el móvil y con cigarro en mano, se ha hecho un selfie que ha arrasado en su cuenta, junto a su comentario: "A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo".

Cerca de los tres millones de likes y una infinidad de comentarios, destacan los de algunos televisivos como Pelayo Díaz, que se muestra "a favor de todo, de la foto y del texto"; el actor Alberto Velasco solo ha comentado "ay, ay ay" mientras que Brays Efe tiene una propuesta que hacerle: "¿Por qué no soy el psicólogo de 'Élite'?".

La vigorexia de Herrán

Miguel Herrán sufrió vigorexia cuando era adolescente y es algo que todavía le ocurre cuando se mira en un espejo que no le gusta, según relató en Icon. "Todo depende de la cabeza. ¡Y de la luz! No lo quería decir para no parecer friki, pero tengo espejos en los que me tengo prohibido mirarme con ciertas luces porque sé que me voy a obsesionar. Es una obsesión continua, porque una vez empiezas ya no paras". En muchas ocasiones, admite que es una tortura esta manía y pone el siguiente ejemplo: "Cada verano es la comidilla con mis colegas: cómo está mi cuerpo, si estoy más grande o más definido. Y yo siempre les digo que lo triste es que ellos con su barriga y sus cervezas son diez veces más felices con su cuerpo que yo".