Miguel Rellán, contra los que se saltan las normas del Covid-19: "Los llevaba a meter cadáveres a los ataúdes"

El actor Miguel Rellán contó a finales del mes de julio que había superado el coronavirus tras pasar 20 días hospitalizado. Con la experiencia de haber estafo contagiado, 'Espejo público de verano' ha contado con él para que cuente cómo vivió aquellos momentos y cómo ve la situación actual. "He hecho un máster con 'cum laude' de 21 días metido en el hospital a punto de ir para el otro barrio", ha confesado, añadiendo lo siguiente: "Lo pasé muy mal, pero no pensé que me estaba muriendo".

Miguel Rellán, en 'Espejo público'

Sobre la situación actual, Rellán tiene "la impresión de que nuestros ilustres políticos no se están poniendo las pilas como debieran; está cantado que cuando llegue el invierno, llegará el rebrote definitivo mezclado con la gripe". Pero el tirón de orejas no se lo hace solo a los políticos, sino también a todos aquellos ciudadanos que no están respetando las medidas de seguridad ni todas las recomendaciones que se nos hacen a diario: "No se quieren enterar que esto es en serio".

Por este motivo, el actor se ha mostrado contundente al afirmar qué medidas tomaría él contra todos aquellos que no cumplan las normas: "Yo no pondría multas, los llevaba a un hospital. A lo mejor soy muy duro, pero los llevaba a meter cadáveres a los ataúdes". Posteriormente, se ha pronunciado respecto a las medidas en los teatros en comparación a las de las plazas de toros.

Toros y teatro

"Yo viví en Sevilla y me aficioné al flamenco y los toros. Entiendo de toros, y me gusta muchísimo los toros, pero renuncio a ese placer. Es una barbaridad. Maltratar a un animal para que yo me divierta no es cultura", mantiene Rellán muy contundente y se pregunta: "¿Por qué puedo ir en el autobús o en el metro lleno y si llego al teatro no podemos estar juntos? Algo falla ahí".