Así ha sido la visita de Miki a 'TCMS 8': Sin camiseta, homenaje a su padre y con guiño a 'OT' y Eurovisión

Antes de que el jurado empiece a entregar sus puntuaciones, todas las galas de 'Tu cara me suena' reciben a un invitado especial por noche. Y la tercera gala de la octava edición no iba a ser menos. La estrella invitada ha sido Miki Núñez, que ha conectado con Manel Fuentes en varias ocasiones para descubrirle poco a poco el artista y la canción al que se iba a enfrentar. En una de esas conexiones le hemos visto sin camiseta, fingiendo que estaba en una playa, y lanzando una pulla a su propia actuación en Eurovisión alegando que como no pueden votarle, en esta ocasión no perdía.

Miki en 'Tu cara me suena'

Antes de pasar por el clonador, en su charla con Manel Fuentes, hizo un homenaje a su padre diciendo que fue él el que le había enseñado de pequeño ese tipo de música y puesto una y otra vez a grupos como Radio Futura, Depeche Mode o El Último de la Fila. También hablaron sobre su nuevo disco, Esperanto, que lleva implícitos valores como la diversión, la libertad y la alegría.

Justo después hemos despedido a Miki para recibir a Santiago Auserón de Radio Futura. Con un vaquero y una camiseta de tirantes negra dejando sus brazos completamente al descubierto, el extriunfito ha comenzado a cantar y nos ha devuelto a los años 80 con su forma de imitar al cantante. Con sus gafas de sol del mismo estilo que las de Santiago, ha deleitado a todos los presentes con "Escuela de calor".

¿Concursante de la próxima edición?

Antes de pasar a las valoraciones, Manel Fuentes ha vuelto a mencionar el homenaje a su padre, porque se encontraba en ese momento allí presente. Miki ha aclarado que no estaba entre el público pero que sí estaba cerca. "Yo le he visto", concluía el presentador. En ese momento, Àngel Llàcer ha preparado un cartel para cada miembro del jurado que en conjunto formaban la frase: "Miki tiene que estar en 'Tu cara me suena 9'".