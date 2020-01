Una señora regala un sujetador usado a Chenoa ('Tu cara me suena 8') para su boda: "Yo eso no me lo pongo"

Cada gala de la octava edición de 'Tu cara me suena' consigue sorprendernos más. Recordemos que Chenoa se casa este año y su emoción aumenta por momentos. Como en el programa forman todos una gran familia, Àngel Llàcer quiere ayudar a su compañera con todo lo que pueda y, por eso, creó una nueva sección durante la segunda gala para preparar su boda: "Si me queréis irse".

Àngel Llàcer y Chenoa en 'Tu cara me suena'

Después de la actuación y valoración de María Isabel, el catalán ha anunciado el arranque de la misma, que se ha inventado para preparar la boda de Chenoa. En esta segunda entrega, el presidente ha hecho que la cantante se levantara de su asiento para cogerla de la mano y recorrer los diferentes sectores del público para conseguir lo típico para la buena suerte en las bodas.

Lo primero ha sido algo azul, que les ha resultado muy fácil. Ha sido Llàcer el que ha cogido una bufanda de uno de los asistentes y se la ha quitado al ritmo de halagos, para que no se tomara tan mal este hurto. Lo segundo: algo usado. Directamente, el presidente se ha dirigido a una señora asegurando que ella tenía lo que buscaban. Y así era. La señora ha abierto el bolso y le ha entregado un sujetador supuestamente usado.

Chenoa dice no a la sección

Chenoa, con cara entre sorpresa y repudio, ha insistido en que esa prenda no: "Yo eso no me lo pongo, tío". Después de esta situación, la extriunfita ha espetado que no le estaba gustando nada esta nueva sección del programa. Para terminar, como algo nuevo ya lo llevaba ella puesto, solo les faltaba algo viejo. Y al anunciarlo en alto, Lolita se ha levantado y se ha unido a ellos en calidad de "algo viejo".