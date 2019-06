Mila Ximénez abandona 'Sálvame' tras una gran bronca con Lydia Lozano: "¡Eres una falsa!"'

Nada más empezar el programa del martes 25 de junio de 'Sálvame', Mila Ximénez le recriminaba a Lydia Lozano que vaya contando cosas internas a los compañeros. La aludida, por su parte, se mostró harta de que la acusen de que va filtrando información relativa a los colaboradores de la emisión y por ello no dudó en cargar contra su compañera. Ambas protagonizaron una tensa discusión, dentro y fuera del plató ya que en la reunión previa que se realiza cada día las dos terminaron a gritos y dejándose claro una a la otra que no se soportan.

Lydia Lozano y Mila Ximénez

Durante dicho enfrentamiento en directo,. dos de las colaboradoras más veteranas de 'Sálvame' no dudaron en insultarse la una a la otra. Mila atacó a Lydia diciéndole que ella por lo menos no traicionaba. Lozano, por su parte, se defendía de forma tajante con estas palabras: "Yo aguanto mucho por educación. Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera y de que todos le rían las gracias y yo me tenga que callar". Ximenez no dudó entonces en llamarla "falsa, mentirosa".

El programa se aprovechó del conflicto para mantener a los espectadores pegados al sillón. Y es que Jorge Javier Vázquez informó a la audiencia que según avanzase la emisión explicarían el motivo de la confrontación. También dio pase a un avance en el que se oía a Lydia Lozano tener un ataque de ansiedad, que Mila Ximénez acabó catalogando de "numerito". En definitiva, parece claro que ambas no podían más y es que este fue un simple motivo para que todo estallara por los aires y esta enemistad que había permanecido silenciada durante ya varios meses volviese a aflorar.

La razón: una fotografía

Poco después de que empezara 'Sálvame naranja' supimos el motivo: una fotografía de la boda de Belén Esteban. Al parecer, entre bastidores, Mila había comentado que no existía una imagen del vestido colgado en la percha que tendría Diego Arrabal, pese a Kiko Calleja afirmaba haberla visto, constatando que sí, era cierta su existencia. Mila se lo comentó a Lydia, quién, al parecer, no dudó en acudir rápidamente a Calleja para avisarle que Ximénez no confiaba en él, algo que provocó una disputa entre ambos. Tras conocerse todo esto, Jorge Javier Vázquez pidió a los presentes que se posicionaran entre ambas, sorprendiendo que Kike se decantara por Mila.

Mila Ximénez abandona el plató

La discusión terminó con Mila Ximénez abandonando totalmente indignada el plató de 'Sálvame'. "Hoy no voy a cobrar pero no voy a trabajar contigo, no puedo más", dijo entre gritos la colaboradora, dejando claro que no, ese día no quería estar cerca de Lydia Lozano. "Llevo 17 años sufriéndola, no me soporta desde hace años y es superior a mis fuerzas", siguió diciendo Ximénez mientras Lozano se mostraba totalmente sorprendida de lo que estaba viviendo. Finalmente, Jorge Javier logró que esta volviese aunque tuvo que separarlas en el estudio con un biombo.