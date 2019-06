Fran Rivera, muy crítico con Isabel Pantoja por sus palabras sobre Paquirri: "No creo que lo quisiera tanto"

Hace apenas unos días, 'Supervivientes' emitió unas imágenes en las que Isabel Pantoja hablaba abiertamente de Paquirri, su primer marido. La tonadillera compartió no solo cómo conoció al torero, sino también cómo vivió su muerte y cómo era la relación con los hijos de Rivera. Unas palabras que Fran Rivera, hijo del torero, tuvo ocasión de valorar en 'Espejo público'.

Fran Rivera habla de Isabel Pantoja en 'Espejo público'

"¿Qué te ha parecido la confesión de Isabel Pantoja?", le preguntó Susanna Griso al torero, tras ver las imágenes de Isabel Pantoja hablando sobre su difunto padre. "La verdad es que no me sorprende nada. Me da pena y me da cosa que siempre que lo necesita, siempre habla del amor de mi padre y siempre lo saca a relucir", criticó el colaborador de 'Espejo público'.

"Creo que ya lo ha utilizado mucho, podría hablar de otras relaciones que ha tenido", prosiguió Rivera, tajante. "No creo que lo quisiera tanto, cuando a sus hijos no les ha dado lo que él quería que tuviéramos", criticó el torero, quien añadió con aparente resignación que "esas cosas estaban bien para el show", ante lo que Griso quiso saber por qué tenía "tan mal recuerdo" de la tonadillera, cuando la convivencia "fue muy breve".

"Cuando murió, se acabó la convivencia"

"La convivencia fue breve, pero era buena cuando estaba mi padre. Cuando no estaba, no era tan buena", admitió Rivera, que continuó diciendo que "cuando murió su padre, se acabó la convivencia". "Cuando ya reclamábamos a mi madre que queríamos las cosas de papá, ella un día nos tuvo que decir: 'mira, es que Isabel no quiere dároslas", relató el colaborador, antes de confesar que "nunca lo había llegado a entender".