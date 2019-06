Máximo Huerta escribe "impactado" a 'Sálvame' por el ataque de ansiedad de Isabel Pantoja

El ataque de ansiedad que ha sufrido Isabel Pantoja durante su participación en 'Supervivientes' no ha pasado desapercibido para muchos. Y es que las imágenes que muestran a la tonadillera sufriendo, todo porque la privacidad de su libertad en la isla le recuerda a su estancia en la cárcel, han sido comentadas en todos los programas de Telecinco como 'Sálvame'.

Máximo Huerta

Entre sus espectadores se encontraba Máximo Huerta, que escribió al programa comentando lo siguiente: "Estoy impactado, ver así a Isabel te deja en silencio por el dolor. No veo la isla, veo sus paredes". No obstante, hubo que esperar a conocer al autor de esas palabras que Carlota Corredera leyó diciendo que pertenecían a "un escritor muy importante de este país", para añadir que no iba a decir su nombre.

Tras recibir el visto bueno de dirección, Carlota Corredera aclaró que el comentario había sido escrito por Máximo Huerta. Fue entonces cuando aprovechó para desearle mucha suerte y darle la enhorabuena por su nueva etapa televisiva, ya que el periodista vuelve a la televisión de la mano de TVE tras su breve cargo como ministro de Cultura en los primeros días de gobierno de Pedro Sánchez.

Regreso a TVE

El magacín 'A partir de hoy' es el espacio diario que presentará Máximo Huerta. En él se abordarán temas relacionados con la actualidad y el entretenimiento, y contará con colaboradores muy conocidos. El periodista escogió este proyecto entre otros que le ofrecieron, como el de realizar un programa de entrevistas en RTVE Internacional. Ya había trabajado para TVE cuando condujo 'Destinos de película'.