Rafa Mora ofende a Mila Ximénez y le hace explotar: "Eres irreverente, maleducado y grosero"

El plató de 'Sálvame' es un lugar donde, además de comentar las últimas noticias sobre la prensa del corazón, también los colaboradores se convierten en los protagonistas de las tertulias del programa. Eso es justamente lo que pasó la tarde del 20 de mayo de 2019, cuando Rafa Mora empezó a sentirse atacado por parte de Mila Ximénez y Belén Esteban.

Rafa Mora y Mila Ximénez en 'Sálvame'

Todo comenzó a raíz de unos supuestos cuchicheos entre Mila Ximénez y Belén Esteban indicando que Rafa Mora era el colaborador que llevaba ese día el pinganillo que conecta a los colaboradores con el director del programa. Según ellas, sus susurros eran totalmente inocentes y sin ninguna mala intención, pero el extronista intuyó que sí tenían un doble rasero.

"Que digas que era para hacerte de menos me parece muy feo", contestaba Belén Esteban, bastante molesta por las acusaciones de Rafa Mora. "Disfruta de tu pinga y ya está", decía Mila Ximénez con cierto retintín. "Sois unas alcahuetas", añadía Rafa Mora, mostrándose bastante dolido con la situación que aconteció de un momento a otro. Así pues, esas palabras no sentaron nada bien a Belén Esteban y a Mila Ximénez, quienes no dudaron en contestar.

¿Invitado o no?

"Alcahueta es faltar al respeto. Eres irreverente, maleducado y grosero", explotaba Mila Ximénez al escuchar de qué la había acusado Rafa Mora. "Yo sé lo que he vivido y yo sé lo que habéis hecho, rajando de que lo estaba haciendo porque tenía el pinganillo", explicaba también Rafa Mora. Finalmente, el resto de colaboradores de 'Sálvame' han empezado a bromear si el extronista estaba jugándose o no su invitación a la boda de la princesa del pueblo.