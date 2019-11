Mila Ximénez no espera el apoyo de 'Sálvame' en 'GH VIP 7': "Estoy haciendo un concurso de mierda"

La noche del domingo 17 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que los concursantes recibieron tuits del exterior con distintas cuestiones. Unas dudas por parte de los espectadores por la que Mila Ximénez recordó a sus compañeros de 'Sálvame', momento en el que no se mostró sorprendida si su concurso estaba siendo objeto de críticas por los colaboradores del programa.

Belen Esteban, atenta a las palabras de su compañera en 'GH VIP 7'

"¿Cómo crees que te van a recibir tus compañeros de 'Sálvame'? ¿Crees que estás haciendo un buen concurso para merecer su apoyo?", planteó un seguidor del programa a Ximénez, a través de Twitter. "Pues mira, por el tuit me parece a mí que no. Estoy pillando aquí y voy a pillar en 'Sálvame'", confesó la concursante, nada más leer la cuestión.

"No seas negativa", la animó Noemí Salazar, antes de que interviniera Jordi González para preguntarle a Mila si de verdad creía lo que había dicho. "Estoy tan negativa", confesó la concursante, quien criticó la actitud de "víctima" de Castejón y el hecho de que actuara continuamente "como un taladro", señalando sus supuestos fallos en el reality. "Una que está con la mente blandita, he llegado a pensar que estoy haciendo un concurso de mierda", reconoció Ximénez, antes de señalar que, si era así, entendía que "mis compañeros no me van a apoyar".

"'Sálvame' es un convento de monjas"

"Te puedo asegurar que confío en ellos, que para mí, hablen o no, les echo muchísimo de menos", declaró Ximénez, antes de enviar un abrazo a sus compañeros de 'Sálvame'. "Después de lo que estoy viendo aquí, 'Sálvame' es un convento de monjas, una casa de retiro espiritual. Les amo", añadió la concursante, antes de animar a convivir con la "víctima", Hugo Castejón. "Dos horitas te doy, que me estoy volviendo más desquiciada de lo que entré", concluyó Mila.