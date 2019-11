Cruce de reproches entre Hugo Sierra y Gianmarco en 'Sábado deluxe': "¿Esto es un debate o una entrevista?"

La noche del sábado 17 de noviembre, 'Sábado deluxe' recibió en plató no solo a Hugo Sierra, sino también a Gianmarco Onestini, a raíz de las relaciones que ambos habían mantenido con Adara Molinero, concursante de 'GH VIP 7'. Dos visitas que se llevaron a cabo unos días después de que ambos concedieran sendas entrevistas a la revista Lecturas y por el que coincidieron en el programa, donde protagonizaron un tenso cruce de reproches a pesar de estar en estancias separadas.

Gianmarco y Hugo Sierra, enfrentados en 'Sábado deluxe'

"No me parece que Hugo haya sido claro y sincero. Sobre todo porque ha dicho que no quería ir a televisión porque estaba mal, pero ahora que ha sacado una exclusiva quiere estar en todos los programas", opinó el italiano cuando María Patiño le preguntó sobre las declaraciones de Sierra tanto en el programa como en su exclusiva en Lecturas. "Ya esta cosa no va bien", reprochó Onestini, quien incluso señaló el hecho de que Hugo había mencionado su intención de acudir a 'Supervivientes' o que no hubiera ido el jueves a 'GH VIP 7' para hablar con la concursante.

Además, el italiano afirmó que el uruguayo habría sido consciente de las supuestas carencias que Adara sentía en su relación, algo que ella habría comentado con su padre. "He hablado con una amiga de Adara, que se llama Julia, y me dijo que sabía muy bien que la relación entre los dos no iba bien y que Adara no era feliz", declaró Gianmarco. "Tú has hecho lo mismo que ha hecho Hugo. Salís los dos en la misma revista", le echó en cara entonces Belén Esteban, que alabó el respeto con el que Hugo estaba hablando de Adara, mientras él se mantenía serio y callado ante las palabras del italiano. "Es diferente, porque yo no he dicho que no quiero hablar de estas cosas", defendió Gianmarco, antes de insistir en criticar que Sierra aprovechara la exclusiva para ir a los programas de televisión y de reconocer que no lo veía como un hombre herido.

"Yo no me he interpuesto en ninguna relación"

Hugo escucha las declaraciones de Gianmarco en 'Sábado deluxe'

"Había un buen felling", afirmó el italiano, al hablar de su relación con Adara, tras lo cual Patiño señaló a Sierra que Onestini no le creía. "No me interesa la fama. Hace dos años gané 'Gran hermano', cosa que él y mucha gente sueñan y me retiré totalmente teniendo la oportunidad de hacer cosas", defendió el uruguayo. "¿Esto es un debate o una entrevista?", cuestionó el invitado, cuando Gianmarco le echó en cara sus intenciones de acudir a 'Supervivientes', antes de señalar que no tenía "ningún interés" en el italiano. "Me encantaría ir a ese reality porque me parece que es 'el reality'. ¿Es un delito decir eso? No", replicó Hugo.

Tras ese leve rifirrafe, Patiño acudió al encuentro del italiano y recordó las declaraciones de Sierra, quien se mostró esperanzado ante el hecho de que Molinero se diera cuenta de que se había equivocado cuando volviera a encontrarse con él. "No creo, porque ella ha hecho lo que ha sentido su corazón. Ha sido siempre sincera", declaró el italiano. "Yo no me he interpuesto en ninguna relación. Esa relación ya estaba rota y era algo que ya sabía Hugo, Adara o incluso los padre de Adara", añadió Gianmarco, mientras Hugo mostraba una expresión de desagrado. "Porque hayamos compartido muchas cosas en la casa durante dos meses no significa que me haya puesto en medio de nada", defendió Onestini, quien señaló que no tenía nada en contra de Sierra. "Lo único que me interesa es Adara", concluyó el italiano.