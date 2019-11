Adara, muy crítica con Hugo Castejón en una conversación destapada por Joao en 'GH VIP 7': "Es un puto loco"

La noche del domingo 17 de noviembre, 'GH VIP 7' emitió una nueva gala que arrancó en MiTele Plus con una entrevista al Maestro Joao, último expulsado de la edición del reality. Un encuentro entre el vidente y Jordi González en el que el exconcursantes desveló que Adara Molinero había sido muy crítica con Hugo Castejón en una conversación que mantuvo con ella antes de que entraran en la sala de expulsión el pasado jueves.

El maestro Joao, atento a la conversación que tuvo con Adara sobre Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

"Este vídeo no esperaba nadie emitirlo esta noche", confesó Jordi, antes de dar paso a la conversación entre Molinero y el vidente. "Pelea, lucha, pero no pierdas nunca tu temple", trató de animar Joao a su compañera, ante su posible expulsión, momento en el que ella confesó estar "muy cansada". "¿Escuchas? La discusión que están teniendo, no va contigo", señaló entonces el concursante, haciendo referencia a una disputa que Castejón estaría teniendo en ese momento. "Es un provocador", criticó entonces Adara.

"Gracias que te has dado cuenta", respondió Joao, quien añadió que "lo justo es justo, lo provocador, no". "Me provoca", admitió Adara, antes de confesar que no podía dar el giro de alejarse de Castejón. "No lo puedes dar, pero recuerda que no seas su trampolín", le aconsejó Joao, quien le recordó que "a este tío no lo quiere ni Dios". "Es un puto loco. Me pone mala hasta su voz", confesó Molinero, tras lo cual el vidente insistió que no diera "el giro". "Si hay rotonda, sal. Que lo has hecho ya muy bien", matizó el exconcursante. "Está obsesionado con la tele", criticó entonces Adara, tras lo cual afirmó que estaban "hasta las pelotas".

"Se piensa que soy gilipollas"

"Él lleva un mes sin estar aquí. Se nota que tiene fuerza, nosotros no", declaró la concursante, tras lo cual Joao declaró que se había dado cuenta de "que venía a por Gianmarco". "Hugo me dijo que no era bueno para mí juntarme con él", desveló entonces Molinero, quien confesó que le ponía "enferma" que pasara por su lado e insistir en que era un provocador. "Se piensa que soy gilipollas, que voy a caer en sus provocaciones. Es asqueroso", añadió Adara, quien señaló que Hugo "hace de Carlos Lozano y de Miriam". "Se piensa que somos gilipollas, que no nos damos cuenta", concluyó la concursante, en una conversación que dejó sorprendidos a muchos colaboradores en plató, cuyas opiniones estuvieron divididas.