Miley Cyrus hace historia convirtiéndose en Leyenda Disney y se siente orgullosa de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus ha vuelto a abrazar al personaje que tanto le dio cuanto era tan solo una niña y del que quiso desligarse durante una época: 'Hannah Montana'. La cantante lo ha hecho dentro del marco del macroevento D23, donde se ha celebrado la entrega de premios Disney Legends, ceremonia que honra a importantes figuras tanto delante como detrás de las cámaras que han marcado el legado de Disney.

Miley Cyrus en Disney Legends

La cantante de 'Flowers' ha hecho historia al recibir este premio, ya que. Antes de recoger el premio, la gala emitió un vídeo donde se repasaba toda la trayectoria de Cyrus y la cantante Lainey Wilson versionó la mítica canción de Hannah Montana 'The Best of Both Worlds' para presentarla. Una vez en el escenario, la también actriz se mostró muy emocionada, con lágrimas en los ojos.

"Las leyendas también sienten miedo. Estoy asustada, pero lo hago y todos podéis hacerlo, es legendario tener miedo y hacerlo. No existe el fracaso cuando lo intentas", empezó diciendo, asegurando que tenía dos discursos por si al leer el largo tenía miedo y prefería uno más corto. "Hay un rumor de que en las oficinas crean a todos los niños disney, Claramente, no fui creada y si lo hubiera sido, hubo un fallo en el sistema que hizo que funcionara mal entre los años 2013 y 2016. Lo siento, Mickey", bromeaba, recordando así su etapa más controvertida tras ser chica Disney.

Miley Cyrus is OFFICIALLY the youngest Disney Legend EVER! Here's some of her acceptance speech at #D23 pic.twitter.com/gSLnj7mB8i — AllEars.Net (@AllEarsNet) August 12, 2024

Lo mejor de los dos mundos

Era entonces cuando recordaba cómo se desarrolló su casting como Hannah Montana. "Hice el casting, pero me decían que era muy joven para el personaje. Pasó un año y me vuelven a llamar diciendo que grabaron el episodio piloto con otro cast, pero que no funcionaba y querían verme en persona", narraba Cyrus, asegurando sentirse muy orgullosa del personaje de Hannah Montana.