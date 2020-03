Miley Cyrus desvela la conexión entre 'Hannah Montana' y 'Big Little Lies'

La pandemia de coronavirus está llevando a las estrellas de Hollywood a ponerse más creativos de lo habitual para no perder relevancia. En el caso de Miley Cyrus, la joven artista está aprovechando su serie de directos en Instagram, 'Bright Minded: Live With Miley Cyrus', para conectar con otras celebridades y mantener entretenidos a sus seguidores. La última en conectarse a estas charlas digitales ha sido Reese Witherspoon, que se ha llevado una sorpresa durante la emisión.

fun fact: Miley and Reese Witherspoon lived in the same house on different TV shows! pic.twitter.com/VJBxvyLI3o