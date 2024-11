Por Pablo Fernández Pérez |

'Y ahora, Sonsoles' lleva haciendo cobertura especial de la tragedia de la DANA desde que todo comenzó hace dos semanas. El pasado programa del 12 de noviembre siguió en esta línea hasta el final, cuando el magacín quiso cambiar de tercio e invitar al plató al humorista Millán Salcedo, exintegrante de Martes y Trece, que venía a promocionar su show 'Preguntamelón', en el Teatro Infanta Isabel.

Millán Salcedo en 'Y ahora, Sonsoles'

La presencia de Salcedo en cualquier programa de televisión, sea el momento que sea y vaya a lo que vaya,. Después de comentar el míticoy de la vida amorosa del cómico, se mostró un vídeo de Yuste y Salcedo dando una entrevista hace años

"¡Si se desunió ABBA, que estaban casados! ¡Los Beatles!... No, los Beatles no. ¿Los Beatles se desunieron? Creo que murió uno", bromeaba Millán Salcedo comparando la separación de Martes y Trece con la de esos grupos musicales. "Y tanto, lo mataron", respondía Ónega, a lo que él seguía la broma desatando risas en el plató del programa: "¿En serio? ¡Pues claro que lo sé! Me está vacilando, es que esto en increíble, de verdad. ¡No vengo más a Telecinco!". A esta afirmación intencionadamente errónea del humorista, la presentadora supo qué decir: "¡Harás muy bien!".

La separación del dúo

"Es que se ve en esa imagen, lo distintos que somos incluso vistiendo. Él en la derecha y yo en la izquierda, no sé cómo decirte... y digo del sillón, eh, que no se malinterprete", señalaba el cómico. "¿Hablabais lo suficiente? ¿U os falto hablar?" preguntaba Sonsoles Ónega, a lo que Salcedo confesaba: "El diálogo importantísimo, pero llegó un momento en el que dejamos de dialogar, de comunicarnos, sobre todo en el escenario. No sé qué pasó".