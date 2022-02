Uno de los cómicos más reconocidos del panorama actoral español tuvo a bien tomar asiento en 'Sábado deluxe' durante la noche del sábado 12 de febrero. Entre los primeros temas a tratar estuvo su ataque de epilepsia, pero también hubo un hueco reservado para Verónica Forqué, momento en el que no dudó en abroncar tanto a Televisión Española como a 'MasterChef Celebrity' por haber contado con la actriz en un mal momento, tal y como él mismo aseguró con cierta indignación.

Millán Salcedo y Verónica Forqué

Fue Jorge Javier Vázquez quien quiso conocer de primera mano las opiniones de Millán Salcedo: "Es absolutamente injusto y, que han pasado dos meses, eh, y no se ha hecho nada...", comenzó exponiendo. Asimismo, prosiguió con su alegato mientras los nervios se apoderaban del discurso: "Es injusto que La primera de televisión contrate a una persona que, nada más verla, ya se sabía que algo le pasaba".

Instantes después, remarcó que no concebía el que "no le hicieran una prueba" para ver si se encontraba en condiciones óptimas para someterse a la competición, pero también "que permitieran que esa mujer trabajara en un programa así cuando no debió estar allí". Sin embargo, sus quejas fueron también dirigidas al odio que inundó internet a consecuencia de la participación de Forqué en 'MasterChef'.

A colación de este argumento, también vio conveniente resaltar lo ocurrido fuera de cocinas: "Luego, encima, [...] le pusieron a parir por las redes". Seguidamente, su tono de voz se elevó para posicionarse completamente en contra de la cadena y el formato: "¿Así cuidamos a las estrellas de este país? ¡No os da vergüenza, coño!", sentenció. Cabe destacar que hubo colaboradores que exculparon al formato, poniendo precisamente el foco en lo ocurrido tanto en Twitter como Instagram.

El "amor profundo" a Verónica Forqué

Millán Salcedo aprovechó la ocasión para defender a la que fuera su compañera de profesión y amiga: "Yo lo estoy denunciando descaradamente en un programa de muchísima audiencia, primero, por el amor profundo que le profesábamos", comunicó. Finalmente, tuvo a bien comunicar un pensamiento: "¡Os está copiando todo el mundo!", dijo frente a cámara, dejando entrever las similitudes del formato de La fábrica de la tele con otros formatos, llegando a apuntar hacia los debates políticos.