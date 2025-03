Millie Bobby Brown denuncia el acoso en redes: "Los adultos no deben difundir mensajes de odio a menores"

Por Pablo Fernández Pérez | |

Tras ocho años, cuando vino a presentar 'Stranger Things', Millie Bobby Brown ha vuelto a 'El hormiguero' convertida en toda una mujer de éxito. Esta vez, se encontraba en la promoción de su nueva película: 'Estado eléctrico', filme por el cual Chris Pratt visitó 'La revuelta' el pasado 27 de febrero. La actriz, acudió al programa de las hormigas sonriente y mostrando su mejor cara después de algunas polémicas por su aspecto físico.

Millie Bobby Brown en 'El hormiguero'

Brown reveló que tiene, ya que ambos comparten amor y pasión por los animales. ", y eso nos sirvió para establecer un vínculo. Además él es muy divertido", aseguraba la actriz. Después, a raíz de la película, hablaba acerca de la era digital en la que estamos y: "Creo que las redes sociales pueden ser un entorno muy negativo para personas jóvenes (...) Me gustaría que se difundiera".

"No creo que la prensa, las redes sociales o los adultos deban difundir mensajes de odio o hacerle bullying a menores o a actrices infantiles", reivindicaba la actriz, quien reconocía que llegó al punto de no poder dejar de pensar en las críticas que le harían cada vez que daba alguna respuesta en algún programa. "Lo tenía presente, puede afectarte (...) Espero que las redes sean un lugar más seguro para los jóvenes, que puedan ser ellos mismos", decía Brown. Además, aconsejaba tener siempre un buen círculo familiar y cercano que sirva como terapia ante estos comportamientos.

El final de 'Stranger Things'

Pablo Motos aprovechó y preguntó a la artista sobre el final del rodaje de 'Stranger Things', serie que dio a conocer a Brown y que finalizará este año tras cinco temporadas. "Fue muy emotivo, me encantaba la serie, el equipo, el reparto, los creadores, Netflix", comentaba la actriz. "Me sentí muy agradecida, sentí mucha gratitud por la oportunidad de haber interpretado al personaje. Lloré por pena, no por alegría", señalaba.