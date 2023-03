Por Marien Ponce Soler |

El 22 de marzo, medios de Reino Unido especulaban con que, supuestamente, Millie Bobby Brown no formaría parte de un posible spin-off de 'Stranger Things'. Daily Mail publicó la noticia en su página web y en Twitter, donde afirmaban que se estaría trabajando en una película de Eleven, el personaje que interpreta la joven actriz, y que esta habría decidido rechazar una oferta de 12 millones de dólares y pasar página, ya que querría centrarse en desarrollar otros personajes y "diversificarse", tal y como apuntan en el tabloide. La información causó cierto revuelo, aunque el equipo de la serie se ha apresurado para zanjar los rumores.

Los propios guionistas de la serie, a través de su cuenta oficial de Twitter, han contestado a la publicación Daily Mail y han aprovechado para desmentirla: "Sí, no hay nada de verdad en esta noticia. No sé por qué tenemos que seguir desacreditando este rumor, ¡pero conseguid esos clics, muchachos!". Así pues, han negado la información , pero siguen sin desvelar en qué personaje se centrará el spin-off que los hermanos Duffer confirmaron estar preparando para después del estreno de la quinta y última temporada de 'Strangers Things'.

Eleven y Brenner en el Volumen 2 de 'Stranger Things 4'

"Hemos leído los rumores de que habrá un spin-off de Eleven o de Steve y Dustin o de otro número. Eso no es interesante porque hemos hecho todo eso. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Así que es muy diferente", contaban los showrunners en una entrevista en el podcast "Happy Sad Confused" en julio de 2022. Aunque para que este proyecto vea la luz aún queda bastante tiempo, los fans de la ficción tendrán una cita este mismo año: "The First Shadow", la obra de teatro de 'Stranger Things', se estrenará en el West End de Londres a finales de 2023. La producción está escrita por la guionista y coproductora ejecutiva de la serie, Kate Trefry, a partir de una historia original suya y de los hermanos Duffer.

Los proyectos de Millie Bobby Brown

Pese a no haberse confirmado su presencia en un potencial spin-off de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown sigue engrosando su carrera con trabajos como la reciente 'Enola Holmes 2', que ya se encuentra disponible en Netflix. En sus próximos trabajos sigue ligada a la plataforma al participar en 'Damsel', película de acción y fantasía del gigante audiovisual que ya ha hecho públicas sus primeras imágenes, y en la cinta 'The Electric State', de los hermanos Russo.