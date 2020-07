El millonario sueldo que tuvo Efrén Reyero en Antena 3

Efrén Reyero se convirtió en el tronista más mediático de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Las audiencias del dating show de Telecinco se dispararon y por ello no sorprende que la cadena rival se interesase por él. Antena 3 le realizó una oferta millonaria al chico para convertirle en nuevo colaborador y copresentador estrella de sus formatos, un contrato que este no pudo rechazar y por ello terminó fichando por el grupo de comunicación para trabajar en el mismo durante un año completo en sus diferentes espacios.

Ahora, más de diez años después, este ha dado detalles de su unión contractual con Antena 3 en una extensa entrevista en 'Sálvame naranja'. En esta charla, el chico ha confesado que está convencido que su fichaje fue un movimiento de la cadena "para robarle un personaje que en ese momento era muy importante para Telecinco" pero ahora se arrepiente de haber aceptado entrar en ese juego y es que el éxito que tenía en Mediaset no se replicó en la cadena rival. "Eran dos públicos totalmente diferentes", reconoce el exfutbolista, mientras el resto de colaboradores le dejaron claro que era lógico que se marchase ya que la oferta de Antena 3 era "irrechazable".

Efrén Reyero en 'Sálvame'

Pero, ¿cuánto cobró Reyero? Pues bien, Kiko Hernández reveló la descomunal cifra que Antena 3 ofreció al chico para su fichaje: 600.000 euros por un año. "En mi cuenta bancaria no entró tanto dinero, pero sí es verdad que mi contrato era por ese dinero", ha explicado Reyero, confirmando así la cifra aportada por Hernández. Este contrato incluía ser copresentador, colaborador y también participar en alguna de las series más vistas de Antena 3 como 'Física o química', algo que finalmente no sucedió ya que el extronista nunca llegó a formar parte de ningún episodio de la ficción de Boomerang TV.

La insinuación de Gema López

Gema López ha explicado que cuando Reyero aterrizó en Antena 3 y su primera entrevista se le debía realizar en 'DEC', había orden de "cuidarle" ya que era el "niño bonito" de la cadena, pero reconoce que finalmente "hicimos la entrevista que quisimos hacer". Pero la colaboradora no se ha quedado ahí, y es que no ha dudado en preguntarle directamente al chico: "¿Crees que fuiste el capricho de alguien de Antena 3?", a lo que este ha optado por responder también de una forma muy clara: "Puede ser. Llamémoslo X".

Su fría despedida de Antena 3

Por último, el chico ha querido también confesar lo mal que lo pasó en Antena 3, y es que incluso reconoce que "yo no he llegado a un psicólogo ni a tener depresión porque mi estado mental era muy fuerte". El exreportero ha contado que cuando en el magacín en el que trabajaba se cancelaban las conexiones con él por falta de tiempo o se anulaba su sección en plató por el mismo motivo a él se le creaba una inseguridad personal que sin duda le afectó, y mucho, tanto a él como a su familia. "Mi madre y mi abuela lo pasaban fatal (...) a mi lo que pasaba me hacía sentir inferior", reconoce. Finalmente, este además ha explicado la forma en la que terminó su unión con Antena 3: "Se termina el contrato y no recibo ni un solo mensaje".