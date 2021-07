Mireia Montávez, exconcursante de la mítica primera edición de 'Operación Triunfo', ha dejado a los espectadores de 'Sálvame' conmocionados tras su entrevista con Paz Padilla el lunes 12 de julio en el programa. La cantante desveló recientemente los supuestos malos tratos por parte de su exmarido en los últimos años de matrimonio. Una entrevista que la artista concedía tras la campaña de su expareja para "desprestigiarla".

Mireia Montávez en 'Sálvame'

La cantante concedió recientemente una entrevista para la revista Semana. En ella, confesó que había denunciado a su exmarido, del que se se separó hace unos meses tras una relación de 13 años, por malos tratos. "La denuncia la puse en marzo, unos días después de irme de casa. Ya no podía más... En un mes llegué a perder casi 15 kilos y mis hijos estaban muy mal psicológicamente, no querían salir de su habitación".

Un duro relato que compartía la tarde del lunes con Paz Padilla y los espectadores, aunque también lanzaba un mensaje lleno de esperanza: "Se puede salir. Porque dejes de querer a una persona, no tiene ningún derecho a querer arruinarte la vida, como me está pasando a mí", confesaba la extriunfita. Una situación ante la que confesó haberse "amoldado" durante los años. "No eres consciente. Me amoldé. Los últimos años éramos como meros compañeros de piso, para mí no había absolutamente nada. Te haces a ello".

"No eres consciente"

Además, la artista contó que llegó a sentirse completamente anulada durante su relación con su expareja. "Lo peor llegó cuando decidí separarme y pedirle el divorcio. Me sentía una persona nula. Todo lo hacía porque él decía que era lo bueno para mí. Estaba muy machacada", añadió, explicando el duro episodio por el que había pasado.

"Me cortó el teléfono, sacó todo el dinero de las cuentas. Como salí rápido de casa, fui a los días a recoger mis cosas y había cambiado la cerradura. No tengo absolutamente nada mío. No tengo recuerdo de mis hijos, no tengo recuerdos míos". Tras este episodio, Montávez decidió denunciar, aunque la orden de alejamiento que pidió la dieron por nula. "No pedía nada, solo quería poder estar tranquila, empezar de cero, me daba miedo que fuera a más".