La primera edición de 'Operación Triunfo' marcó un hito sin precedentes tras el que España se enamoró por completo de los 16 concursantes que pasaron por su academia. A lo largo de los años, hemos seguido sus vidas, hemos reído con ellos y hemos llorado duras situaciones como la reciente pérdida de Àlex Casademunt en un accidente. Ahora, hemos conocido otro duro momento que asola a una de sus participantes: Mireia Montávez.

Mireia Montávez en el videoclip de "Una vida nueva"

La que fuera la segunda expulsada de 'OT 1' y miembro del recordado grupo Fórmula Abierta ha desvelado en una entrevista en exclusiva para la revista Semana que ha denunciado a su exmarido, Antonio Rodríguez, por malos tratos. "Hace unos meses me separé de mi marido, con el que compartí 13 años, y he decidido hablar para defenderme de las declaraciones que él hizo recientemente contra mí", declaraba. En una entrevista, su expareja llegó a asegurar que la artista hablaría de forma despectiva de prácticamente todos sus excompañeros de edición.

La extriunfita desveló que ya llegaron a separarse hace 5 años, aunque quiso darle "otra oportunidad si cambiaba, pero fue peor el remedio que la enfermedad". La cantante aseguró que habían sido "unos años muy difíciles en los que me he ido alejando de la gente, de mi trabajo, perdí la ilusión... Él no quería que hiciera nada sin él y psicológicamente sentía que no valía nada cuando era todo lo contrario".

"Cogí a mis hijos, algo de ropa y nos fuimos"

Montávez aseguró que llegó a perder 15 kilos en un mes y que sus hijos estaban "muy mal psicológicamente" debido a los malos tratos de su exmarido. Afirmó que, por consejo de su abogada, decidió irse de la casa. "En una hora cogí a mis hijos, algo de ropa y nos fuimos". Tras esto, afirmó que la cosa no mejoró: "Cambió la cerradura, dio de baja mi teléfono, sacó todo el dinero de la cuenta común y sentí mucho miedo. Cada día iba a más y todo eso lo denuncié". La jueza dio por nula la denuncia por "falta de pruebas". Montávez denuncia que su exmarido reconoció que era verdad todo lo que ella decía y que tiene "mensajes en los que dice que me va a arruinar la vida".