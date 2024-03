Por Beatriz Prieto |

Un día después de que Zayra Gutiérrez apareciera por primera vez en plató durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tras ser expulsada de 'Supervivientes' por motivos de salud, la ahora exconcursante decidió compartir con sus seguidores su estado de salud ya en territorio español.

Zayra Gutiérrez habla de su estado de salud tras dejar 'Supervivientes 2024'

"Ya estoy de vuelta, desgraciadamente, porque es lo que menos me apetecía", arrancaba Zayra, a quien, puesto que "tenía muchas ganas de vivir esta experiencia, pero como veis sigo en reposo y me quedará un tiempecillo". "De momento estoy con calor y en tratamiento.", explicó la exsuperviviente.

Además, Zayra quiso "dar las gracias a la gente que me ha apoyado", antes de dirigirse "a la gente que dice que solo he ido a hacer el ridículo, que soy una 'nini' y todo eso". "Era mi sueño ir a 'Supervivientes' para que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud y no porque yo haya querido abandonar", recalcó la exconcursante, quien también compartió su esperanza en que "en plató me vayáis conociendo y veáis que no soy así".

"Va a ser larga la recuperación"

"Me da mucha rabia, pero la salud va antes que todo", añadía Zayra, más que dispuesta a volver al reality "el año que viene, así que espero que estéis ahí porque me voy a preparar bien la espalda para ganar 'Supervivientes 2025'". Mientras tanto, la exsuperviviente declaró que "lo que me toca es disfrutar de mi nene y de mi chico, de mi familia y de mi gente en mi casita, tranquila, ir andando poco a poco, ir quitándome las muletas, ponerme una faja...". "Va a ser larga la recuperación, pero espero estar de vuelta pronto", manifestó Zayra.