El Benidorm Fest sigue dando mucho de qué hablar, y no solo por los artistas que participaron, sino también por los que lo podrían haber hecho y no lo hicieron. Llega el turno de Miss Caffeína, un grupo muy querido por el público y que muchas veces han comentado los eurofans que les gustaría que representaran a España en el Festival de Eurovisión. Sin embargo, parece que eso no va a pasar, al menos a corto plazo.

Miss Caffeína

En plana promoción de su nuevo disco, el grupo ha respondido con un tajante "no" a la pregunta de si se animarían a presentarse al Benidorm Fest cuando han sido preguntados por HuffPost. "Nos lo pidieron para esta edición hasta en tres ocasiones", cuenta Alberto, voz de la banda, añadiendo lo siguiente: "No nos veíamos porque nunca nos hemos visto y ya nos lo han pedido un sector de los eurofans más de una vez".

Además de atender a estas peticiones, la banda también recuerda que "en todas las quinielas todos los años estamos ahí pululando igual que estaba Varry Brava", y para explicar el caso lo compara con los pantalones: "Hay gente a la que le queda bien y a otros no tan bien". Dicho esto, Alberto explica que nunca irían porque a ellos no les gusta "por cómo somos, por el concepto de competir, por meterte en un sitio donde hay muchísima gente opinando y tiene un fandom fortísimo, todo eso no va mucho con nosotros".

Iban a tope con Varry Brava

Pese a no verse participando, aseguran que lo han disfrutado como espectadores, y más estando entre los participantes a Varry Brava, su banda amiga y compañera. "¿Verlo en casa? Nosotros hemos visto a Varry Brava como si fuésemos a salir nosotros de los nervios, pero nosotros no lo vemos para nosotros", comentan los integrantes de Miss Caffeína durante la entrevista.