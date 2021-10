La televisión de España ha visto como las horas de programación se llenaban con un contenido poco común: las ficciones turcas. Poco a poco, los espectadores se han ido enganchando a sus tramas, consiguiendo despuntar e incluso liderar las audiencias. Conscientes de este éxito, Mitele Plus ha incorporado Dizi, un canal dedicado a este tipo de productos, pero que no es nuevo. Amazon Prime anunció en septiembre de 2021 que estaría disponible en su plataforma.

Interfaz de Dizi, en 'Mitele Plus'

El servicio bajo demanda de Mediaset España ha llegado a un acuerdo con la distribuidora SPI Internacional para ofrecer algunas de sus series a los suscriptores. Desde el jueves 21 de octubre, se encuentran disponibles 'El pañuelo rojo', 'Amor en guerra', 'The End', 'Karadayi', '20 minutos', 'En el corazón de la ciudad', 'Amor de contrabando' y 'Ezel'.

Curiosamente, estas dos últimas ya fueron emitidas en Nova, el canal femenino de Atresmedia Televisión, y siguen disponibles en el catálogo de Atresplayer Premium. No obstante, Mitele Plus ha visto conveniente incorporar este espacio a su oferta, separando las nuevas series de las ficciones turcas que se emiten de forma lineal. Por esa razón, 'Love is in the air' o 'Mi hogar, mi destino' no figuran en el listado de Dizi, pero sí en el de telenovelas.

¿Cuánto cuesta este servicio?

Todo el que desee conocer las aventuras de estos personajes deberá estar suscrito al paquete básico de Mitele Plus (4 euros al mes). No obstante, se requiere un pago adicional de 3 euros cada mensualidad para que la plataforma permita su visualización. Aunque, por el momento, Dizi solo cuenta con ocho títulos, se irán incorporando novedades de manera progresiva.