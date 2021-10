La comedia turca 'Amor a segunda vista' sustituirá a 'Sálvame tomate' en Telecinco

'Sálvame tomate' vuelve a desaparecer de su franja horaria para dejar paso a una comedia turca. El último espacio del programa más peculiar de la televisión será suprimido para la emisión de 'Amor a segunda vista'. La comedia romántica turca probará suerte en la franja vespertina del canal principal de Mediaset, aunque hay que resaltar que, en principio, será una irrupción puntual.

Fatih y Zeynep en 'Amor a segunda vista'

Una vez más, Telecinco mueve ficha y modifica su programación. En esta ocasión, el movimiento afecta a la parrilla del viernes 15 de octubre, que ha sido el día elegido por el grupo de comunicación Fuencarral para emitir este fenómeno internacional, como anunciaba Carlota Corredera en 'Sálvame'. Tras ofrecer un gran rendimiento en Divinity, donde se ha desmarcado como el mejor estreno turco de su historia, 'Amor a segunda vista' escala a la cima para tratar de atraer aún a más público a las 20 horas en Telecinco.

La ficción turca ocupará un importante lugar en la parrilla televisiva, siguiendo la estela de 'Love is in the Air' y 'Mi hogar, mi destino'. La gran acogida del público en el citado canal ha provocado que Telecinco quiera darle una oportunidad al formato. Esta comedia romántica está protagonizada por dos de los rostros más queridos en nuestro país: Özge Özpirinçci, protagonista de 'Mujer' (Bahar) y Buğra Gülsoy, protagonista de 'Mi hija' (Demir).

Una historia conmovedora

La trama de la serie gira en torno a la vida de Zeynep, la protagonista de la historia, que tras descubrir el amor decide marcharse a Estados Unidos sin la aprobación de su familia. Sin embargo, no todo es un camino de rosas para la joven, quien se queda embarazada y se encuentra totalmente sola y perdida, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo del futuro padre del niño. Haciendo gala de una valentía enorme decide regresar a Turquía y descubre poco a poco lo complicado que es ser madre soltera y trabajar al mismo tiempo. En su regreso conocerá a Fatih, que también vuelve a su hogar tras un desengaño amoroso.