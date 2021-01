Mitele Plus apuesta por el contenido propio con 'MyH: Una hora con cámaras' y encuentros con los presentadores

Mediaset España apuesta por su plataforma Mitele Plus de cara a 2021 con una amplia batería de contenido original y preestreno de algunos de sus programas más esperados. De este modo, la compañía busca hacerse un hueco en el complicado universo de las plataformas y mejorar la línea que ha seguido en los últimos tiempos.

Carmen, tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Uno de los próximos contenidos que los suscriptores podrán ver es la emisión en directo de 'MyH: Una hora con cámaras'. Todos los días de la semana, de 16h a 17h, la plataforma conectará con los tronistas y pretendientes de la casa de 'Mujeres y hombres y viceversa', mostrando una hora de contenido en directo. Estos desconocerán que una cámara situada en la cocina, lugar en el que se reúnen a esa hora, los está espiando.

Pero la oferta más llamativa de Mitele Plus es el preestreno exclusivo de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. A punto de comenzar, los abonados podrán ver antes que nadie las idas y venidas de las nuevas parejas. Por otro lado, Mediaset también se ha decidido a preestrenar todas las galas de la sexta edición de 'Got Talent España' hasta que se celebre su final.

Encuentros virtuales con presentadores

Los rostros de Mediaset van a tener un contacto más estrecho con su público a partir de febrero. A través de Mitele Plus, los presentadores de los programas del grupo de comunicación conectarán durante casi una hora con los abonados, charlando con ellos. Otra de las novedades es el estreno del reality 'Solos/Solas', y es que el formato producido en exclusiva para la plataforma amplía la convivencia a más de una persona. En cuanto a ficción, la compañía ha estrenado a través de este medio las series 'Encadenada', 'Matrimonio por sorpresa', 'Love is in the air' y, próximamente, 'El pasado siempre vuelve', con un capítulo diario de lunes a viernes.