Mitele Plus preestrena 'Matrimonio por sorpresa', la nueva serie turca de Can Yaman, el 14 de diciembre

Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset, ha anunciado que preestenará algunas de las series que se emitirán en Divinity la próxima temporada. Así, a partir del lunes 14 de diciembre, se estrenará un capítulo al día de lunes a viernes de la serie ucraniana 'Encadenada' y de la turca 'Matrimonio por sorpresa', protagonizada por Can Yaman. Después de las navidades, llegarán a la plataforma dos series turcas más: 'Love is in the air' y 'Mi hogar, mi destino'.

Con la llegada de 'Matrimonio por sorpresa' a Mediaset, los espectadores podrán volver a ver a Can Yaman en el grupo mediático en el que saltó a la fama en España. En esta serie comparte protagonismo con Yeliz Kuvanci, dando vida a Tarik e Itir, dos jóvenes que siempre han vivido en el mismo barrio y que deciden casarse en su último año de universidad a espaldas de sus padres. El padre de Tarik y la madre de Itir se odian porque en el pasado tuvieron una historia de amor que fracasó. Los recién casados desconocen esta información y tendrán que luchar por unir a sus respectivas familias.

Can Yaman y Yeliz Kuvancı protagonizan 'Matrimonio por sorpresa', una de las series turcas que se preestrenan en exclusiva en Mitele Plus

El mismo día que se estrena 'Matrimonio por sorpresa' llega también 'Encadenada', una ficción ucraniana que narra una historia de amor y lucha por la libertad en la Rusia del siglo XIX. Está protagonizada por Katerina Kovalchyk, que da vida a una mujer que no ha tenido una vida nada fácil, pues es una sierva criada por sus señores como si fuera noble de cuna, pero que no ha tenido suerte en su matrimonio, pues su marido le es infiel con jóvenes siervas, y que no conoce a sus padres biológicos.

Más series turcas

Además de 'Matrimonio por sorpresa', se estrenarán en Mitele Plus dos series turcas más: 'Love is in the air' y 'Mi hogar, mi destino'. La primera de ellas presenta la historia de amor entre una florista que se ha hecho a sí misma porque se quedó huérfana muy joven, a la que da vida Hande Erçe, y un empresario de éxito, al que interpreta Kerem Bürsin.

Demet Özdemir, que compartió protagonismo con Can Yaman en 'Erkenci Kus. Pájaro soñador', protagoniza ahora 'Mi hogar, mi destino' junto a İbrahim Çelikkol. En esta ficción, basada en un bestseller que cuenta una historia real, conoceremos a una joven que fue adoptada por una familia rica y que ahora regresa a su lugar de origen junto a su madre biológica para descubrir grandes secretos y conocer al amor de su vida.