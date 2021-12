El "moco blanco" de Kiko Matamoros que no pasa desapercibido en redes: "¿Nieve?"

Durante la noche del 11 de diciembre de 2021, Kiko Matamoros se convirtió en uno de los protagonistas de 'Sábado deluxe' gracias a su polígrafo tras la entrevista de Massiel. El colaborador de televisión contestaba a preguntas relacionadas con sus compañeros de 'Sálvame', diversas polémicas e incluso de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Tras varios enfrentamientos con Belén Esteban, Lydia Lozano y Carmen Borrego, Kiko Matamoros protagonizó un momento que no pasó desapercibido en redes sociales. Durante la lectura y sus respuestas de las preguntas con el polígrafo de Conchita, un objeto extraño cayó de la nariz del televisivo, quien también había realizado prácticamente toda la charla con gafas de sol.

Que se le cae a kiko matamoros de la nariz?????? #Deluxe #SABADODELUXE pic.twitter.com/MHZn575BWX — S A R A Y ???? (@1007gyal) December 12, 2021

El gesto de Belén Esteban a Jorge Javier. pic.twitter.com/JhJset7oGx — Soldados de Pala (@SoldadosDePala) December 12, 2021

El pegote de coca que se le ha caído en directo a Kiko Matamoros no tiene precio. Bueno, sí, 30 € mínimo #SABADODELUXE — Isa G. Hernández (@Izalavandera) December 12, 2021

Alguien más ha visto en directo cómo caía una piedra blanca de la nariz de Kiko Matamoros? #salvamedeluxe #Polimata — Myriam (@Farfalla30) December 12, 2021

Una duda, ¿y esa piedra blanca que de le cae a Kiko Matamoros de la nariz?. ¿Nieve? ¿Se ha ido a esquiar? #Polimata pic.twitter.com/89J9odXluJ — Merypompi (@Merypompi) December 12, 2021

Estoy viendo el Deluxe y a Kiko Matamoros se le acaba de caer un trozo de droga por la nariz

Yo no se como este señor sigue vivo ehh — MeriRoo ????????????????? (@lolitaste) December 12, 2021

El "moco blanco" llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en empezar a señalar lo ocurrido, colgando vídeos del momento en el que Matamoros suelta esa "piedra" por la nariz, tal y como indican en Twitter. Otros de ellos señalaban directamente que lo que le había ocurrido a Kiko Matamoros es que lo que se le había caído de la nariz droga. "¿Nieve? ¿Se ha ido a esquiar?".

El gesto de Belén

Algo que tampoco pasó desapercibido fue un movimiento de Belén Esteban cuando 'Sábado deluxe' regresó de una publicidad y Kiko Matamoros no se encontraba en el plató. La colaboradora de 'Sálvame' se tocó la nariz, lo que también llamó la atención a la audiencia del programa de Telecinco. No obstante, Kiko Matamoros ya ha hablado abiertamente de sus problemas de adicción, por lo que en el caso de que fuera así, no sería una sorpresa.