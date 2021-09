Una de las ficciones más recordadas por los fans de las comedias de situación es 'Modern Family'. La serie de Fox reunía frente a las cámaras a un núcleo familiar de lo más variopinto y particular, algo que consiguió enamorar a los espectadores durante doscientos cincuenta capítulos, distribuidos en once temporadas. Tiempo después de su final, los actores que encarnaron a Gloria (Sofía Vergara) y Manny (Rico Rodriguez) han protagonizado un pequeño reencuentro en el plató de 'America's Got Talent'.

Sofía Vergara y Rico Rodríguez, el antes y el después

El mismo Rico Rodríguez ha sido el encargado de compartir a través de su perfil de Instagram el emotivo abrazo en el que se fundieron. Mientras Vergara permanecía sentada en su silla, el público comenzó a levantarse y aplaudir ante las palabras que se escuchaban por la típica megafonía de estos espacios de televisión. Atónita se quedó en el momento que apareció la persona que ha interpretado a su hijo durante tantos años en 'Modern Family'.

"¡Una de las cosas que hizo que la noche fuera tan especial fue el hecho de que pude sorprender a Sofía Vergara en directo!", comenzó escribiendo el actor que daba vida a Manny Delgado." Todo el mundo detrás del escenario estaba tratando de mantenerlo en secreto y ella, literalmente, no tenía ni idea", aseveró justo después. Asimismo, no quiso perder la oportunidad de agradecer a 'Got Talent' que hubieran conseguido ese bonito momento.

Juntos desde que era pequeño

Con solo once años de edad, Rodríguez fue seleccionado para dar vida a Manny. El pequeño había llegado desde Colombia con su madre Gloria, quien contrajo matrimonio tiempo antes con el adinerado Jay Pritchett (Ed O'Neill). En total, fueron diez anualidades las que permanecieron juntos en 'Modern Family', permitiéndoles crear y mantener un vínculo que parece no haberse roto tras el capítulo final. "Te amo, Sofía", terminó escribiendo el actor en el post.