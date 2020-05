Muere Fred Willard, mítico cómico y actor de 'Modern Family', a los 86 años

Toca despedirse de una de las figuras más representativas de la comedia en la industria audiovisual. Fred Willard ha muerto a los 86 años de manera natural en Los Angeles, California, el pasado viernes 15 de mayo. El actor había gozado de una amplia trayectoria interpretativa desde los años 60, contando con centenares de trabajos a sus espaldas y convirtiéndose en un icono.

Fred Willard

"Mi padre murió de forma tranquila a la fantástica edad de 86 años", informó su hija a través de un comunicado que recoge The Hollywood Reporter. "No paró de moverse, de trabajar y de hacernos feliz hasta el último momento. ¡Lo amamos mucho! Lo vamos a echar de menos siempre". Lo cierto es que el actor no dejó de trabajar, puesto que todavía tiene pendiente de emisión 'Space Force', su último trabajo con Netflix, donde se ponía en la piel de Fred Naird.

Entre los trabajos más recordados de Willard se encuentra 'Modern Family'. En la serie de ABC, interpretó a Frank Dunphy, el padre de Phil, de manera episódica desde 2009 hasta 2020, lo que le valió la nominación al Emmy en 2010. Aunque nunca recibió uno, fue nominado en otras tres ocasiones al prestigioso premio de la televisión por su trabajo como Hank en 'Todo el mundo quiere a Raymond', concretamente en los años 2003, 2004 y 2005.

Más de 300 papeles a sus espaldas

Fred Willard no dejó de trabajar hasta el último momento, convirtiéndose en una eminencia con más de 300 papeles a sus espaldas. Entre los trabajos más recordados del actor se encuentra su participación en las películas de Christopher Guest, como "Very Important Perros", "This Is Spinal Tap" o "El experto". En televisión también se le reconoce por su trabajo en 'Fernwood 2 Night'.