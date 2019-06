9 momentos inolvidable de Ana Duato en 'Cuéntame cómo pasó'

Un total de 18 años son los que Ana Duato lleva interpretando a Mercedes Fernández en 'Cuéntame cómo pasó'. La actriz, nacida el 18 de junio de 1968, comenzó en el mundo de la interpretación a una edad muy temprana, debutando en el cine en el año 1987 en la película "Madrid" gracias al director Basilio Martín Patino. Poco después tuvo la oportunidad de dar el salto a televisión, formando parte del reparto de 'Brigada central', primera ficción en la que participó. Más tarde vendrían otras series como 'Celia', 'Villarriba y Villabajo', 'Médico de familia' o 'Querido maestro'. Sin embargo, muchos de nosotros le recordaremos siempre por su emblemático papel en la longeva ficción de Televisión Española.

1 El descubrimiento de la relación entre Toni y Clara

De la mano de Merche, la madre coraje de la familia Alcántara,. De ser una trabajadora incansable para que a sus hijos no les faltase de nada y una persona preocupada volcada en satisfacer a su familia y a su marido,, aunque eso supusiera cerrar etapas de su vida. Desde FormulaTV queremos

Mercedes se enfrenta a Clara en 'Cuéntame cómo pasó'

Hoy en día Clara (Silvia Espigado) es una las mejores amigas de Mercedes, sin embargo, su relación no siempre ha sido tan idílica. Si bien es cierto que ambas se han apoyado mutuamente en los momentos más complicados y delicados, probablemente Mercedes todavía recuerde aquel día en el que descubrió a su hijo Toni (Pablo Rivero) estaba liado con Clara . Ese momento fue como un jarro de agua fría para ella, que no dudó en recriminarle a Clara lo que estaba haciendo. Su lado más agresivo lo pudimos ver cuando subió enfurecida a hablar con su vecina, no solo porque su amiga estaba manteniendo una relación con su hijo, sino porque todo el mundo conocía su historia de amor menos ella. En una escena repleta de tensión, como muestra de su gran enfado acabó propinándole una bofetada a Clara, una actitud violenta que muy pocas veces hemos visto en Mercedes, solo cuando tocan lo que más le duele, su honor y el de su familia.

2 Las mentiras de Antonio con el juego

Mercedes ayudando a Antonio

Aunque Antonio (Imanol Arias) muchas veces se muestra como un hombre fuerte y seguro de lo que hace, en realidad es una persona mucho más influenciable de lo que piensa. En la octava temporada estuvo a punto de terminar con su matrimonio cuando cayó en las garras de la adicción al juego. Una aparente simple partida de póker con don Pablo y unos clientes de la imprenta se convirtió en todo un vicio, lo que al mismo tiempo le llevó a mentir continuamente a Mercedes diciéndole que estaba en reuniones de negocio cuando, en el fondo, se encontraba jugando en partidas de cartas. Por su parte, Merche sufrió en sus propias carnes tatos engaños, llegando a pensar que su marido le estaba engañando con otra mujer. Al final, lo peor de todo no fue asumir que Antonio estaba sumido en una adicción, sino que la familia había perdido parte importante de sus ahorros.

3 El enfrentamiento con Pituca

Mercedes se enfrenta a Pituca en 'Cuéntame cómo pasó'

Los hijos de Mercedes forman su talón de Aquiles. Cuando alguno de ellos pasa por un mal momento, Merche no puede evitar sumergirse en el mismo dolor. Durante todas las temporadas la hemos visto defenderles con uñas y dientes, apoyándoles incluso cuando no lo merecían. Su faceta de madre coraje fue la que nos regaló una de las mejores escenas de Ana Duato cuando su personaje se enfrenta a Pituca (Mercè Mariné) con tal de defender el honor de Carlos (Ricardo Gómez). Cabe recordar que Carlos acabó en la cárcel por culpa de Felipe, por lo que para conseguir que su hijo saliese de prisión, Mercedes no dudó ni un segundo en acudir a hablar con la madre de Felipe para pedirle que dijesen la verdad ante el juez, echándole valor a la situación y dejándole las cosas bien claras a Pituca, demostrando que era capaz de todo con tal de probar que Carlos era inocente.

4 Víctima de la infidelidad de Antonio

Mercedes arroja la ropa de Antonio en 'Cuéntame cómo pasó'

La relación entre Mercedes y Antonio ha pasado por todo tipo de situaciones y multitud de altibajos. Los problemas económicos, laborales y familiares han sido los principales obstáculos que han tenido que ir superando, pero la gota que colmó el vaso llegó cuando Mercedes ató cabos y descubrió la infidelidad de su marido. Cuando Antonio llegó a casa no hicieron falta muchas palabras para que ella le echase de su hogar, dejando a los espectadores con el corazón en un puño mientras éramos testigos de lo que parecía el fin definitivo del matrimonio. Además, Mercedes tampoco tuvo reparo a la hora de arrojar la ropa de Antonio por las escaleras, dejando bien claro que no iba a permitir que la engañara y se marchara de rositas sin sufrir las consecuencias de sus actos.

5 Cuando le confiesan que Inés está enganchada a las drogas

Mercedes, Eugenio y Toni en 'Cuéntame cómo pasó'

Como hemos podido comprobar en más de una ocasión, sus hijos son lo más importante para Mercedes. Verles felices y dichosos es su principal objetivo, pero no siempre ha podido estar pendiente de todos para evitar que se metieran en líos o que todo terminara con trágicas consecuencias. Uno de los momentos más complicados como madre lo vivió cuando Toni y Eugenio le confesaron que Inés era adicta a las drogas y necesitaba ayuda para salir del pozo en el que se había metido. Saber que Inés estaba tirando por tierra su vida nos dejó una escena demoledora de una madre culpándose por no haber hecho nada antes y enfadada porque Toni le había ocultado algo que incluso podría haber acabado con la vida de su hija, escena que, además, se saldó con una bofetada para Inés, justo segundos antes de que tuvieran que mantener la compostura para que Antonio no se enterase.

6 El descubrimiento de que tiene cáncer

Antonio apoya a Mercedes en su lucha contra el cáncer en 'Cuéntame cómo pasó'

Casi todos los quebraderos de cabeza que ha sufrido Mercedes han sido por causa ajena, sin embargo, todo cambió cuando le diagnosticaron cáncer de mama. En ese instante su mundo se vino abajo, aunque ella seguía mostrando entereza de cara a los demás para que no descubrieran nada hasta que estuviera preparada para contarlo. En todo ese proceso desde que lo descubre, lo cuenta, le operan y se somete al tratamiento para recuperarse, Mercedes pasa por un torbellino de emociones, permitiéndonos compartir con ella ese viaje repleto de sufrimiento que traspasa la pantalla y que concluye con ella consiguiendo librarse de la enfermedad. Temporadas después la pesadilla volvió, aunque esta vez de forma voluntaria cuando optó por someterse a una innovadora cirugía para reconstruir su pecho, otro viaje emocional cuyo fin era el bienestar propio.

7 Secuestrada por Mauro

Mauro secuestra a Mercedes en 'Cuéntame cómo pasó'

Uno de los momentos más angustiosos en la vida de Mercedes tuvo lugar cuando fue secuestrada por Mauro. Los entresijos de la bodega y los continuos desacuerdos entre él y la familia Alcántara provocaron que Mauro perdiera la cabeza y, en medio de la noche y a punta de escopeta, obligara a Merche a meterse en el maletero del coche, trasladándola de manera forzada hasta la bodega. Ella intentaba mantener la calma y conversar con él para aclarar la situación y que la dejara marchar, pero Mauro no atendía a razonamientos y solo se quería vengar y en su mente solo estaba provocar un incendio para que la bodega ardiese y que todos acudiesen a apagar el fuego, comenzando por el propio Antonio, que entonces se encontraría con Mauro y podrían enfrentarse. Por fortuna Antonio llegó antes de que se iniciase el fuego, parando a Mauro a tiempo y liberando a Mercedes.

8 Fuga al más puro estilo Thelma y Louise

Mercedes se marcha con Fabiola en 'Cuéntame cómo pasó'

El matrimonio formado por Mercedes y Antonio alcanzó su momento más delicado en la decimonovena temporada. Tras muchos años de discusiones, mentiras y perdones, Mercedes explotó cansada de que su marido únicamente pensara en él y no se preocupara ni un ápice por lo que quería ella o por lo que hacía feliz a su mujer. Durante la boda de Clara y Santos llega el momento de inflexión de la pareja, el punto de no retorno que marcaría el futuro de Mercedes y Antonio. En concreto, Merche deja que su marido se vaya solo a Sevilla mientras ella sigue en la boda, hasta que agotada decide coger el coche y marcharse, teniendo un accidente. De la mano de Fabiola (María Botto), que le rescata y lleva al hospital, comprende que ha llegado la hora de liberarse de todo el lastre y de comenzar a vivir su propia vida. Tanto caso le hace que decide huir con su nueva amiga al más puro estilo Thelma y Louise. Incluso deja tiradas en el hospital a Inés y a María.

9 Discurso de empoderamiento

Antonio y Mercedes en 'Cuéntame cómo pasó'

Una vez Mercedes decide que ya se ha cansado de todo y que, por primera vez, quiere centrarse en ella, todo indicaba a que uno de los matrimonios más famosos de la televisión iba a dar carpetazo a su historia. Efectivamente, Mercedes se arma de valor para reprocharle todo a su marido, una discusión que acaba con él yéndose a Sagrillas y con ella pidiéndole el divorcio. Antes se habían enfrentado a una conversación en la que ella reconocía sentirse egoísta por pensar en su bienestar, pero a la vez estaba emocionada por intentar descubrir qué es lo que deseaba por ella misma. Antonio solo alcanzaba a reprocharle que se hubiese ido con otro hombre, pero Mercedes le respondía que para encontrar sus ilusiones no necesitaba a otra persona, sentenciando el diálogo al confesar que se había cansado de ir detrás de su marido. Asimismo, en el siguiente episodio vivimos una de las escenas de mayor carga emocional de toda la serie, un duelo entre los dos grandes protagonistas donde Mercedes nos confirmó que nunca más iba a ser una mujer atada por los compromisos de su marido ni por los de su familia, sino que era ella la que iba a tomar las riendas de su vida.