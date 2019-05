'Cuéntame cómo pasó': El divorcio de Mercedes y Antonio dice adiós a la familia Alcántara que todos conocíamos

Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y como en la vida misma, esa que 'Cuéntame cómo pasó' lleva desgranando como nadie durante 20 temporadas, la familia Alcántara volvió a ser testigo de la cara y la cruz en el cierre de su midseason. La emoción del nacimiento de Sol, la hija de Toni (Pablo Rivero) y Deborah (Paloma Bloyd), contrasta con la tristeza que supone la ruptura ¿definitiva? del matrimonio más emblemático de la televisión. Antonio y Merche separan sus caminos y 'Cuéntame' cambia para siempre.

Antonio y Mercedes, vidas por separado en 'Cuéntame'

A lo largo de 358 capítulos (se dice pronto), la relación entre Antonio y Merche ha marcado el paso de millones de españoles, como paradigma de las alegrías y sinsabores intrínsecos de cada familia. Repasando los episodios más relevantes de la historia de nuestro país, juntos han superado todo tipo de obstáculos, pero hasta la pareja más unida puede resquebrajarse. Las historias de vida no siempre firman un final feliz (la mayoría, de hecho), y ellos no podían ser menos. Sí, dos décadas después, Mercedes y Antonio se divorcian.

El capítulo empieza con los dos protagonistas compartiendo insomnio, pero a kilómetros de distancia. Tras varias noches sin dormir, Antonio decide descolgar el teléfono desde Sagrillas. "Merche, soy Antonio, no sé por dónde empezar. He pensado en nosotros, en todo lo que hemos vivido juntos y no sé qué mosca nos ha picado. En vez de intentar entenderte no he hecho nada. Creía que todo se arreglaría con el paso del tiempo, como siempre, pero me he dado cuenta que siempre no dura siempre", reconoce en un atisbo de redención. Nada más lejos: "No hace falta que me pidas perdón, estoy dispuesto a correr un tupido velo y hacer como que nunca ha pasado nada, a olvidar, a intentarlo por lo menos", recalca Antonio, dejando claro que no ha aprendido (o simplemente, nunca ha querido hacerlo) a asumir su culpa.

Cual ave grácil y sigilosa, la "Milano" aparece por detrás justo en ese momento: "¿Qué es eso de que me perdonas?", pregunta sorprendida. "Ya lo has oído, que me bajo los pantalones", replica Antonio a la defensiva. "Pues súbetelos, porque no tienes nada que perdonarme", advierte Mercedes, hastiada tras dar el paso de ir al pueblo y no toparse con más que reproches. "¿Qué cojones pasó con ese tío?", exclama Antonio en referencia a Max. "Nos pasamos la noche hablando, nada más. Me ayudó a sacar toda mi angustia y me escuchó. Y no estoy acostumbrada a que me escuchen", zanja Merche, más segura que nunca de sus convicciones. En la intimidad de una cocina, Imanol Arias y Ana Duato nos regalan una nueva interpretación para el recuerdo, evidenciando (si es que hiciese falta) que son dos de los intérpretes más talentosos de nuestro país.

Herminia, una vez más

Mercedes había encontrado la fuerza necesaria poco antes, en una de las escenas más emotivas del capítulo y de la temporada. Como casi siempre, la respuesta está más cerca de lo que cree. "Yo estuve también a punto de dejar a tu padre", le confiesa Herminia antes de salir por la puerta. "Le dio por beber. Me vi muy mal. No me fui porque entonces no se podía hacer eso", reconoce con pesar. "Aguantaste", apunta Merche. "Sí, aguanté, pero me volví vieja antes de tiempo", responde el personaje de María Galiana, remarcando su importancia, como la de todas las abuelas como voz de la experiencia, en el seno de una familia. "Aquí me tienes, hija. Soy tu madre". Y menos mal, parece decir Mercedes besando su mano.

Decidida a poner fin a su sufrimiento y reivindicar su independencia, Mercedes le planta delante a Antonio una carpeta con todas las cuentas y propiedades conjuntas, dispuesta a dividirlo todo al 50%. "Olvídate del 'mí', vamos a hablar de nosotros. Nuestros hijos ya son mayores, ahora nos toca vivir nuestra vida", reclama. "Eso es lo que estamos haciendo", entiende su marido. "No, Antonio. Estamos viviendo la tuya", responde ella. Pero Antonio no quiere mirar ningún papel, estampa un vaso contra la pared y la discusión se corta entonces por el parto prematuro de Deborah. "Quiero un tiempo, no sé cuánto. Quiero estar sola", resume Mercedes.

Mercedes: la voz de una generación

En una entrevista reciente con Mara Torres, Ana Duato confesaba que "jamás hubiese pensado", cuando comenzó 'Cuéntame' allá por 2001, "que Merche iba a ser la mujer en la que se ha convertido". Saltando barreras y combatiendo siempre los asfixiantes convencionalismos sociales, la matriarca de los Alcántara ha demostrado ser una adelantada a su tiempo en casi todos los sentidos. Ahora también lo es tomando la decisión de divorciarse, cuando apenas ha pasado una década desde que se aprobase la Ley del divorcio en España (1981).

Mercedes toma por fin las riendas de su vida

La evolución del personaje y sus últimas decisiones, defendiendo con todas las consecuencias su derecho a ser feliz y poniendo por fin en primer plano sus necesidades tras años de ostracismo, sitúan a Mercedes como espejo de millones de mujeres que dijeron basta, destruyendo el yugo del heteropatriarcado y clamando libertad. Lo resume a la perfección la propia Ana Duato. "Mercedes está hecha de muchas mujeres. Es un personaje que llevo siempre dentro y que no puedo aparcar, porque me la encuentro constantemente".

El adiós a una era

Con toda la familia reunida en el hospital pendientes del parto prematuro de Deborah, Inés cuestiona la masculinidad tóxica de su padre, intentando que comprenda que ser "un macho español" le está costando el matrimonio. "Igual te funciona ponerte en su lugar", le recomienda su hija mayor. "No quiero. No quiero su lugar, yo quiero el mío. Yo soy así, macho español, con dos cojones", defiende Antonio. Un grito de auxilio, propio de quien no sabe canalizar sus sentimientos, antes de la gran conversación.

Merche y Antonio cierran una etapa tras recibir a Sol, su nieta

"Creo que tienes razón. Yo te asfixio, tú me cortas las alas. Ya lo he entendido. Así no podemos vivir", reconoce el personaje de Imanol Arias. "Si quieres el divorcio, no hay problema", acepta entre una mezcla de resignación y orgullo cabrío. "Yo no te he pedido el divorcio", responde Mercedes perpleja. "Lo hacemos porque nos importamos, ¿no?", replica Antonio. "Pues adelante, divorciémonos", zanja Merche. Y así, ante el nacimiento de una nueva vida, con su nieta como testigo en la incubadora, ese Sol que desde ya alumbra a los Alcántara, se cierra poéticamente el que ha sido el motor de la familia durante tantos y tantos años. Es el adiós a 'Cuéntame', al menos, a 'Cuéntame' tal como lo conocíamos.