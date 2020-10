'La Voz 2020: Moneiba, semifinalista de 'OT 2011', entra en el equipo de Antonio Orozco

La quinta jornada de Audiciones a Ciegas de 'La Voz' en el prime time de Antena 3 nos regaló muchos momentazos. Pero lo que poco esperábamos es que una exconcursante de 'Operación Triunfo' iba a volver a presentarse a un talent show y además iba a convertirse en una de las participantes más aplaudidas de la noche. En concreto, hablamos de Moneiba Hidalgo, concursante de 'OT 2011', la edición que Telecinco decidió cancelar antes de tiempo debido a su mala audiencia.

Moneiba en 'OT 2011' y en 'La Voz 2020'

En su día el público de 'OT' no tuvo demasiado tiempo para cogerle cariño a Moneiba y es que la edición duró apenas seis semanas (incluyendo la Gala 0 y la Gala Final), aunque sí cabe recordar que fue una de las participantes más aplaudidas por el jurado por sus actuaciones. En su día, esta logró ser semifinalista de la misma junto a Juan, Nirah y Naxxo, pero no logró ser finalista del concurso que ganó Nahuel, con Álex como segundo finalista y Mario Jefferson como tercero. Ahora, esta ha querido volverlo a intentar después de estar un tiempo luchando por entrar en el mundo de la música tras lanzar un pequeño trabajo musical en el año 2013 y ir publicando con el pasado de los tiempos diferentes covers de temas famosos.

En su paso por las Audiciones a Ciegas de 'La Voz' ha interpretado el conocido tema "I put a spell on you", de Nina Simone; una interpretación aplaudida que ha hecho que se girasen Pablo López, Antonio Orozco y Alejandro Sanz. Este último no ha dudado en alabar su técnica pero finalmente de poco ha servido ya que la chica ha optado por irse con Orozco, quien se ha mostrado especialmente sorprendido. Ambos han terminado abrazándose y riendo como locos, evidenciando así la buena sintonía que va a existir entre ambos en las siguientes fases del concurso en las que estará Moneiba.

Aixa Romay, de 'El número 1' a 'La Voz'

Pero ella no ha sido la única exconcursante de talent shows que ha pasado por 'La Voz' en esta quinta jornada de Audiciones a Ciegas que los espectadores de Atresmedia han visto. Por el formato de Boomerang TV ha pasado también Aixa Romay. Ella concursó en 'Tú sí que vales' en Telecinco, en 'El número uno' de Antena 3, en 'La batalla de los coros' de Cuatro y además logró acceder a los castings finales de 'OT'. Esta ha elegido el tema "Simply the best", de Tina Turner y sí, ha acertado. La italiana Laura Pausini no ha dudado en girarse y al ser la única en hacerlo, ha logrado llevársela a su equipo, que poco a poco se está completando ya.