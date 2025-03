Por Fernando S. Palenzuela |

Aunque tan solo llevan poco más de dos semanas de reality, los concursantes de 'Supervivientes 2025' ya están sufriendo los estragos del hambre. Anita Williams ha caído en la tentación, esta vez de la comida, y se ha guardado un trozo de coco en el bolsillo, lo que ha provocado el malestar de sus compañeros, tal y como se vio en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Mientras la catalana estaba repartiendo coco, Joshua Velázquez se acercó en nombre del grupo para hablar con ella sobre la pillada que le habían hecho. "Pido perdón por lo de hoy, pero ayer no", negaba Anita al asegurar el diseñador que el día anterior la vieron comer coco a escondidas. "Era una lámina de coco", terminaba por confesar. Mientras que algunos compañeros le insistían en que el tema de la comida lo llevan a rajatabla para que sea igual para todos, ella se excusaba diciendo que había robado coco porque se "estaba muriendo de hambre".

Montoya se enfada con Anita en 'Supervivientes 2025'

"Me hace dudar", "eres la líder" o "es lo más feo que hay" fueron algunas de las palabras que le dedicaron sus compañeros sobre le tema. Todo esto acabó provocando el llanto de Anita, que se mostró muy arrepentida, mientras que Joshua, Álvaro Escassi y Makoke intentaban calmarla. Incluso Anita llegó a repartir su ración a modo de penitencia entre sus compañeros. "Siempre hago las cosas sin pensar en las consecuencias por mi mierda de impulsividad", lamentaba entre lágrimas la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 8'.

De los cocos a los cangrejos

No obstante, la acusación de los cocos no fue la única. Àlex Adrover señaló que algo no le cuadraba del reparto de los cangrejos, ya que Makoke le comentó que cogieron trece y luego se repartieron once. "Ella se cenó uno o dos y el resto los dejamos", explicaba la colaboradora de televisión en directo a la pregunta de Sandra Barneda. "Cada día voy a buscar cangrejos porque necesito cenar algo. El otro día cogí casi 40 cangrejos con Samya, y aunque sea uno me tengo que cenar. Por eso voy a cogerlos, para mí y para que el equipo coma", se defendía Anita.

El robo de Playa Calma corrió a Playa Furia por boca de Laura Cuevas, quien se lo contó a Montoya y Carmen Alcayde a través de la ventana. En la playa todos hablaron de la situación, y mientras que su ex intentaba defenderla, Gala Caldirola la acusaba de doble moral por haber sido la única que los señaló con el incidente del mechero.

Las palabras de Gala provocaron una confrontación en directo en la que Montoya se enfadó por la forma en la que Anita había hablado a su compañera de playa: "Aprende de una vez a respetar las cosas", le decía. "Hay que aprender, que tienes una edad muy bonita para aprender y esta desconfianza es la misma que me estás creando a mí". El sevillano le indicaba que, si se había equivocado, lo primero era pedir perdón, pero acababa hartándose de Anita: "A mí no me hables así. 'Gracias'. 'Bebé'. Gracias por venir a ti, sí, que estoy negro con tu empatía por la gente". "Tienes cuatro frases y las repites en bucle", le reprochaba su exnovia.