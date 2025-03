Por Beatriz Prieto |

Jorge Javier Vázquez y el equipo de 'Supervivientes 2025' afrontó su tercera gala semanal con la posibilidad de que Terelu Campos se despidiera definitivamente del reality tras activar el protocolo de abandono. Dicha decisión se daría a causa del desgaste físico que alegó la malagueña, quien recibió las palabras de ánimo de su hija, Alejandra Rubio, al igual que pudo hablar con el presentador, quien acabó convenciéndola de que pospusiera su decisión hasta la cita de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 23 de marzo.

El programa mostró cómo la malagueña buscó el apoyo de sus compañeros, ante quienes admitía que "no puedo físicamente más, el cuerpo lo tengo machacado". "Quiero activar el protocolo de abandono, ya no puedo más", anunciaba a una de las inspectoras del reality, que aprobó así su evacuación de la playa. "Hay un equipo increíble, pero es muy difícil plasmar todo lo que se siente. Llegáis a transmitir el 80%, pero hay un 20% que es muy complicado que traspase la cámara", explicó Terelu, en directo. La "fantasma del futuro", de hecho, apuntó a que el programa no mostraba "el espíritu de superación de cada uno, el sufrimiento interno, el que cada concursante se calla para no derrotarse y no contagiar a nadie".

Terelu Campos revive cómo activó el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025'

Asimismo, Terelu reconoció que "no estoy ni preocupada" por sus seres queridos, "yo solo lucho conmigo misma, porque mi mente es fuerte pero mi cuerpo está hecho añicos, y mi mente dice que mi cuerpo no puede más". "Esto me pilla antes de lo tsunamis de mi vida y hubiera sido diferente. Aun así, estoy orgullosa conmigo misma", afirmó la madrileña. El presentador recordó que "muchísima gente se ha querido ir y, en el último momento, ha salido una chispa de esperanza y han aguantado lo que no está escrito", para animarla, antes de que el público se animara vitoreando el nombre de la malagueña. No obstante, aunque agradecida, Terelu aseguró que "son muchos días en los que llevo peleando, más de los que imagináis".

"He apostado por vivir"

"No siento que tire la toalla, esta vez no. La vida me ha enseñado a que a veces no puedes, aunque quieras", añadió la malagueña quien, a pesar de todo, aceptó acudir a la palapa. Fue allí, en el área de nominación, donde Terelu escuchó las palabras de aliento y cariño de su hija, quien la animaba a seguir en el reality. "Comprendo que parece que todo está bien, pero si pudiera trasladaros lo que siento en mi cuerpo, estoy segura de que me entenderíais", trasladó entonces la malagueña. Animada por Vázquez, Terelu se sinceró aún más: "Llevo muchísimos años con una fortísima medicación. Tremenda. Eso hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos".

"Estoy ocultando un deterioro interior muy importante. Pero aprendo a vivir con eso con una mínima parte de comodidad. Me supero cada día de mi vida. Salgo a trabajar y divertirme y, cuando llego, estoy molida. Pero necesito vivir. He apostado por vivir", manifestó la malagueña, con lágrimas en los ojos. "Es una realidad que desconocía. Estoy convencido de que mucha gente no lo sabe", soltaba Vázquez, tras admitir que "me has dejado tocado". A pesar de todo, el presentador acabó suplicando a su compañera que aguantara hasta el domingo 23 de marzo, para anunciar su decisión final en la cita con Sandra Barneda, propuesta que Terelu acabó aceptando.