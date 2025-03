Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'Supervivientes 2025', celebrada el jueves 20 de marzo, arrancó con el anuncio, por parte de Jorge Javier Vázquez, de que "una de las playas ha incumplido las normas del concurso". Dicha incógnita quedó resuelta unos minutos después, cuando se desveló que los habitantes de Playa Furia habían hecho trampas para hacer fuego, tan solo unas horas antes de que arrancase la gala, "un episodio muy grave que va a tener importantes consecuencias".

Ya tiempo después de que arrancara la gala, el programa emitió cómo, tras dos semanas sin hacer fuego, los habitantes de Playa Furia celebraban ese supuesto logro con mucha euforia. No obstante, el teatro no tardó en ser desmontado por el equipo del programa. "Evidentemente no habéis hecho fuego, así que, por favor, dadme con lo que lo habéis hecho", solicitó el director del reality, ante quien descubrieron los concursantes un mechero enterrado en la arena. Dicho episodio, como se descubrió con los concursantes reunidos en la palapa, tenía lugar después de que Carmen Alcayde y Gala Caldirola se colaran en la caseta del equipo para protegerse del temporal, en contra de las normas.

El director de 'Supervivientes 2025' descubre la mentira de Playa Furia

Todo ello la misma noche en la que decidían rendirse en su empeño por proteger de la lluvia el fuego que habían ganado en uno de los juegos, con la esperanza de recibir más al día siguiente. "Os recuerdo que el otro equipo ha sido capaz de mantener el fuego toda la noche", les señaló Vázquez, en referencia a los habitantes de Playa Calma, de quienes elogió que "colaboraron, lograron mantener el fuego y el espíritu del programa, que es importante". El catalán apuntó a Playa Furia que "habéis robado un mechero" con el que habían hecho fuego, algo "totalmente prohibido": "Lo que es peor es que nos habéis intentado hacer creer que lo habíais hecho de manera natural".

"Pedimos disculpas"

"Hemos fallado a la primera norma, que es sobrevivir. El hecho de creer que podíamos engañar al equipo, a la otra playa, a los espectadores... pedimos disculpas, en ningún momento nos vamos a excusar", aseguró Pelayo Díaz en nombre de sus compañeros, quienes también dieron sus respectivas explicaciones tras el reproche de Vázquez. "Habéis incumplido las normas, habéis hecho trampa, habéis contravenido el espíritu de 'Supervivientes y habéis intentado engañar al equipo y a los espectadores que lo siguen semana tras semana", recalcó finalmente el presentador, para después trasladar que "esto tiene graves consecuencias, pero depende de vosotros que sean de una manera o de otra".

"Si la persona que cogió el mechero confiesa, estará nominada solo esa persona. Si esto no sucede, estaréis todos nominados", añadió el presentador, momento en el que Rosario Matew dejó claro que estarían "todos nominados, aquí somos un equipo para todo", decisión con la que el resto estuvo de acuerdo. "Me siento muy mal, en el momento en el que encontré el mechero lo que tenía que haber hecho es devolverlo, actúe mal, me equivoqué. Agradezco que mis compañeros me den el voto de confianza de que lo encontré y no lo robé. Me da igual si me tengo que ir a mi casa, pero no asumo que lo robé, porque no lo hice", declaró Gala, entre lágrimas, dado que ella había hallado el mechero, antes de que se confirmara que los nueve concursantes quedaban en manos de la audiencia.