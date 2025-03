Terelu Campos abandona 'Supervivientes 2025' tras diecisiete días: "He cumplido mi tiempo"

Por Beatriz Prieto | |

Han pasado tres días desde que Terelu Campos activó el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025' y la acabaran convenciendo de posponer su decisión hasta la gala de 'Conexión Honduras'. De este modo, la cita a cargo de Sandra Barneda del domingo 23 de marzo arrancaba con la incógnita aún en el aire de si la malagueña seguiría o no en Honduras, duda que fue resuelta pasada la medianoche, cuando Campos anunció su decisión de poner fin a la experiencia.

"Llega un momento que aunque tú quieras ocultar determinadas cosas, es complicado cuando te ves en una situación como aquí", declaraba Campos, quien confesaba que su silencio sobre su verdadera situación se había debido a que "hay gente que puede utilizar tu dolor o tu vulnerabilidad para hacerte daño". Tras ese primer tanteo que pronosticaba su más que posible abandono, el programa trasladó a Terelu a Cayo Paloma, donde acabó protagonizado un "bautizo" en el mar, en pleno directo.

Terelu, junto a su hija Alejandra Rubio y Carmen Borrego en 'Supervivientes 2025'

"Me da mucho miedo porque el mar está movido, pero no me puedo ir sin meterme en el agua", confesaba la malagueña, quien recibió entonces la enhorabuena de su hermana, Carmen Borrego, porque "nos has dado unos momentos estupendos". "Hemos visto a la Terelu que no conoce nadie, pero que sí conozco yo y quiero que, a partir de ahora, siga conociendo todo el mundo, porque eres muy grande y no eres la que pintan ni las leyendas urbanas que cuentan", añadió la colaboradora, cuya sobrina se sumó a sus alabanzas.

"Ha sido suficiente para mi cuerpo"

"Qué gusto verte así tan feliz, darte ese baño y que superes tus miedos cada día. Te veo guapísima y te veo genial", dedicó Alejandra Rubio a su madre, consciente de que "el otro día te vi un poco tomadilla". "Me gusta escucharte y sé que estáis todos bien. Espero que no os haya molestado que mi cabeza haya estado aquí siempre, porque nunca he pensado que os haya podido pasar algo malo a vosotros", respondió Terelu quien, ante la mención de su madre, María Teresa Campos, admitió que "he intentado aparcarlo para que no me invadiera la pena".

Ya pasada la medianoche, Terelu respondía por fin si abandonaba o no 'Supervivientes' antes de cumplir su reto de alcanzar los 21 días que estuvo su hermana: "Yo he cumplido mi tiempo, de verdad. Estoy segura, y con todo el respeto a los coaches, que conozco algunos, que dieciocho días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, pero sí para mi cuerpo". Era entonces cuando Barneda aseguraba que "no te voy a apretar más", antes de pedirle que inaugurase el puente de las emociones, donde Terelu habló de la muerte de su padre, sus cánceres o su recién estrenada faceta como abuela.