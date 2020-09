El motivo del cambio radical de imagen de Amor Romeira

Tiempo atrás, Amor Romeira reveló a todos sus seguidores que su madre estaba enferma. En un grito desesperado y totalmente derrumbada, la celebrity no dudó en publicar una serie de vídeos en los que la veíamos completamente rota al hablar de los problemas de salud de su progenitora: esta había sufrido un ictus y además tenía problemas de corazón, dos serios baches que además eran mucho más complicados de resolver en Canarias, donde según ella no habían los medios suficientes como para atenderla correctamente.

Amor Romeira en 'Socialité'

Pues bien, ahora tiempo después de esos duros momentos parece que todo ha pasado y que por fin, la madre de Amor Romeira está ya recuperada. La colaboradora televisiva ha estado este domingo 6 de septiembre en 'Socialité' para contar que efectivamente, su madre ya está bien; a día de hoy su salud es excelente. Esta además ha confesado que tiempo atrás decidió realizar una promesa a la virgen del Rosario pidiendo que su madre se curase y ahora, con ella ya bien, ha decidido cumplirla de una vez por todas.

Frente a las cámaras de 'Socialité', Amor Romeira ha visitado una iglesia en el centro de Madrid y tras unos rezos ha mostrado su nueva imagen con el pelo rapado. "Prometí que si mi mamá salía bien de todo lo que ha pasado yo me rapaba la melena. Sé como se lo pedí y siento que me ha escuchado y que mi madre está cien por cien sana", ha empezado contando, para después confesar entre lágrimas que hubo un momento en el que "creía que se me iba a ir, que se me iba de este mundo". Para Romeira, su madre es fundamental y es que tal y como ha contado, "mi madre no solo me dio alas, también me empujó al precipicio y me dijo que volase porque yo sabía".

"No se acaba el mundo por no tener pelo"

Para Amor, su pelo siempre ha sido algo muy importante y su madre lo sabía, por ello, cuando la vio rapada, no pudo evitar emocionarse. "No se acaba el mundo por no tener pelo, porque mi madre está sana", ha seguido explicando Romeira, quien es consciente que "mucha gente se sorprenderá que yo tenga fe o crea en Dios, pero sé que ese Dios me ama". Por último, María Patiño ha quiero opinar al respecto y no ha dudado en decirle a la canaria que "estás absolutamente bella, bellísima. Hacía tiempo que no te veía así de bien".