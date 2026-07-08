Por Diego López |

Movistar Plus ha hecho hoy pública parte de su nueva estrategia para la plataforma tras los recientes cambios directivos. Si la anterior (y breve) ejecutiva iba a apostar por el entretenimiento, la nueva Movistar Plus lo hará ahora sobre todo por las series.

El objetivo es bien sencillo: estrenar 26 series de ficción española al año, es decir, algo más de 2 series al mes. Para conseguirlo, la plataforma propiedad de Telefónica aumentará sus Originales a 16 al año, mientras que comprará otros 10 títulos a otras cadenas o productoras. Los primeros títulos que llegarán bajo este nuevo formato provienen de Atresmedia y Mediaset, así como de la televisión pública catalana.

Todos ellos estarán disponibles dentro del nuevo plan que Movistar Plus lanzó hace unos meses por 4,99 euros, disponible para todo el mundo independientemente de cuál sea el operador de telefonía contratado.

Lluvia de ideas

"Queremos ofrecer a nuestros clientes más historias, llegar a más públicos y. Creceremos en volumen sin renunciar a la exigencia creativa y editorial que define nuestros contenidos", ha asegurado el nuevo director de contenidos de Movistar Plus, Juan Andrés García Ropero 'Bropi'.

Movistar Plus asegura estar abierta a nuevas ideas, y ya se ha puesto en contacto con 60 productoras, de las que asegura haber recibido ya casi un centenar de nuevas propuestas de ficción, de donde irá encargando nuevos productos progresivamente.

La OTT ya ha cerrado los primeros seis títulos de los 16 que prevé estrenar en 2027, con una mezcla de nuevas producciones y el regreso de las series que más éxito han tenido en la plataforma. Entre ellas están las nuevas temporadas de 'Se tiene que morir mucha gente', 'El Centro' y 'El otro lado'. Las novedades, por su parte, serán 'Ardora' de jorge Coira, 'Todo lo necesario' de Marcel Barrena y Alberto Marini e 'Iruña 97' de Marina Parés y David Pérez Sañudo sobre una diea de Natxo López.

Más coproducciones y nuevas compras

En el apartado de adquisiciones, las primeras series no tardarán en llegar, y lo harán este mismo verano, algunas con una ventana de exclusividad. La primera de ellas es 'Ella, maldita alma', serie de Mediaset España que Telecinco ha estrenado recientemente y que llegará a Movistar Plus íntegra el 9 de julio, por lo que el desenlace podrá verse antes en la plataforma que en la emisión lineal. La serie está protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova.

De Atresmedia llegará a Movistar Plus el último estreno de Atresplayer, la serie '33 días' de Carles Porta con José Manuel Poga y Julián Villagrán. En cuanto a TV3 / 3Cat, se estrenará 'La casa nostra', una comedia con público en directo que llegará en dos tandas, el 6 y 27 de agosto.

Por último, Movistar Plus también ampliará su participación en coproducciones como una forma extra de ampliar su catálogo. Todos estos acuerdos se harán con diversos partners internacionales y con Movistar Plus manteniendo la exclusividad para España. Entre ellas está la serie 'Patagonia', que se rueda en Chile y País Vasco con Itziar Ituño como protagonista.