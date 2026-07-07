Movistar Plus anuncia 'Call me Bibi', la serie documental sobre la vida de Bibiana Fernández

Movistar Plus+ continúa reforzando su apuesta por la producción documental con 'Call me Bibi', una nueva serie original dedicada a la vida y la carrera de Bibiana Fernández. Producida en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), la ficción documental estará compuesta por tres episodios en los que la actriz, cantante y presentadora repasará por primera vez algunos de los capítulos más personales de su historia.
La serie recorrerá las distintas etapas de su vida a través de un viaje por ciudades fundamentales en su trayectoria como Tánger, Málaga, Barcelona y Madrid, escenarios que marcaron su evolución tanto personal como profesional. Más allá de su faceta pública, 'Call me Bibi' pretende mostrar el lado más íntimo de una de las figuras más influyentes de la cultura española y reflexionar sobre cuestiones como la identidad, la libertad y la transformación personal.
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Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Alaska, entre los protagonistas
Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Victoria Abril, Alaska, Mario Vaquerizo, Rossy de Palma, Loles León, Ana Rosa Quintana, María Dueñas, Boris Izaguirre, Valeria Vegas, Topacio Fresh o José Luis Gil, entre otros.
La serie también repasará algunos de los momentos más destacados de la carrera de Bibiana Fernández, desde sus inicios en los music halls y los teatros de revista hasta su consolidación como uno de los grandes iconos de la cultura pop española. Entre los hitos abordados figuran su colaboración con Pedro Almodóvar en películas como "Tacones lejanos" y "Kika", así como la repercusión que tuvieron algunas de sus portadas en la desaparecida revista Interviú.