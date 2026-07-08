El Argentina - Egipto del Mundial 2026 barre en la tarde de La 1 con un 39% y 3,7 millones

Audiencias Martes 7 de Julio de 2026
18,4%
11,6%
7,2%
6,2%
4,9%
3,4%
2,0%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
Prime time
La revuelta 1.278.000 12,1%
Al cielo con ella619.000 8,0%
Trivial Pursuit444.000 4,6%
Cifras y letras576.000 5,4%
Versión española presentación 150.000 1,6%
El hormiguero 20 años juntos 937.000 8,8%
En tierra lejana828.000 11,6%
First Dates445.000 4,6%
Horizonte855.000 8,1%
Código 10590.000 9,7%
First Dates: Summer854.000 8,0%
Cine 5 estrellas 451.000 6,8%
La Sexta Clave377.000 4,0%
Campamento Wyo512.000 4,8%
Cara al show con Marc Giro316.000 4,3%
Late night
Al cielo con ella174.000 5,0%
Estudio estadio: Mundial93.000 5,4%
Cine 36.000 0,7%
Conciertos Radio 3 10.000 0,4%
Escapadas extraordinarias6.000 0,3%
En tierra lejana237.000 8,2%
Sportium Game Show60.000 3,5%
En el punto de mira 136.000 7,2%
El rey del mando 120.000 4,3%
Gran Madrid Show51.000 2,6%
Cara al show con Marc Giro82.000 3,2%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.513.000 15,6%
Tour de Francia 961.000 10,9%
FIFA World Cup 20263.435.000 36,3%
Fútbol: Copa Mundial 3.757.000 39,0%
Camino a NY2.736.000 28,9%
Aquí la Tierra1.743.000 19,1%
Saber y ganar560.000 6,0%
Grandes documentales393.000 4,6%
Gigantes y salvajes 366.000 4,2%
Territorio salvaje 451.000 5,5%
Malas lenguas554.000 6,0%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 338.000 3,3%
Jeopardy269.000 2,9%
Sueños de libertad1.253.000 13,9%
Y ahora Sonsoles654.000 7,1%
Pasapalabra1.448.000 15,7%
Todo es mentira: Summer Tem655.000 7,4%
Todo es mentira: Summer Tem Bis368.000 4,1%
Lo sabe, no lo sabe259.000 2,6%
Amor... ¡o lo que surja!542.000 6,0%
El verano se mueve638.000 7,5%
¡De lunes a viernes!577.000 6,0%
¡Allá tú!707.000 7,5%
Zapeando592.000 6,6%
Más vale tarde410.000 4,4%
Mañana
Vive San Fermín 2026745.000 47,2%
La hora de La 1502.000 25,8%
Mañaneros 360591.000 17,4%
Mañaneros 360991.000 12,0%
Pueblo de Dios 9.000 1,0%
Arqueomania 17.000 1,1%
En la naturaleza: India 47.000 2,5%
Agrosfera32.000 1,7%
El señor de los bosques 26.000 1,3%
El señor de los bosques 54.000 2,5%
El señor de los bosques 62.000 2,7%
Hogares increíbles con Dermot Bannon 59.000 2,2%
Escapadas extraordinarias60.000 2,0%
Curro Jiménez 132.000 3,2%
El cazador150.000 2,3%
El cazador244.000 2,6%
Espejo público verano308.000 11,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 839.000 15,3%
La ruleta de la suerte1.552.000 20,1%
Love Shopping TV11.000 1,2%
¡Toma salami! 25.000 1,9%
Alerta Cobra 13.000 0,7%
Alerta Cobra 21.000 1,1%
Alerta Cobra 37.000 1,8%
En boca de todos257.000 7,6%
La mirada crítica246.000 12,4%
Entrevista 227.000 12,2%
Vamos a ver verano312.000 10,0%
El precio justo542.000 7,8%
Equipo de investigación 29.000 1,6%
Aruser@s Fresh147.000 7,2%
Al rojo vivo267.000 6,6%
Informativos
Informativo territorial 1978.000 14,9%
Telediario 11.343.000 14,1%
Telediario 21.657.000 17,3%
Noticias de la mañana245.000 12,7%
Antena 3 noticias 12.171.000 22,5%
Antena 3 noticias 21.700.000 17,7%
Noticias Cuatro 1682.000 9,3%
El desmarque Cuatro 1505.000 5,4%
Noticias Cuatro 2391.000 4,1%
El matinal46.000 5,2%
El matinal103.000 6,1%
El matinal146.000 8,1%
Informativos Telecinco 15:00749.000 7,8%
Informativos Telecinco 21:00672.000 7,0%
laSexta noticias 14h522.000 6,1%
laSexta noticias: Jugones513.000 5,3%
laSexta noticias 20h594.000 6,3%