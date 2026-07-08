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Especial audiencias El Argentina - Egipto del Mundial 2026 barre en la tarde de La 1

AUDIENCIAS MARTES 7 DE JULIO

El Argentina - Egipto del Mundial 2026 barre en la tarde de La 1 con un 39% y 3,7 millones

En la noche, 'En tierra lejana' lidera y 'La revuelta' sube con la ausencia de 'El hormiguero'. La 1 lidera el día con un 18,4%.

El Argentina - Egipto del Mundial 2026 barre en la tarde de La 1 con un 39% y 3,7 millones
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 8 Julio 2026 09:15 (hace 34 minutos)

Audiencias Martes 7 de Julio de 2026

  • logola1

    18,4%

  • logoantena3

    11,6%

  • logotelecinco

    7,2%

  • logocuatro

    6,2%

  • logolasexta

    4,9%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,0%

  • logonova

    2,0%

  • logoenergy

    1,7%

  • logoneox

    1,5%

  • logoatreseries

    1,5%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logo13tv

    1,2%

  • logoveo7

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logobemadtv

    1,1%

  • logoten

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logodivinity

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Prime time

La 1

La revuelta 1.278.000 12,1%

Al cielo con ella619.000 8,0%

La 2

Trivial Pursuit444.000 4,6%

Cifras y letras576.000 5,4%

Versión española presentación 150.000 1,6%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 937.000 8,8%

En tierra lejana828.000 11,6%

Cuatro

First Dates445.000 4,6%

Horizonte855.000 8,1%

Código 10590.000 9,7%

Telecinco

First Dates: Summer854.000 8,0%

Cine 5 estrellas 451.000 6,8%

laSexta

La Sexta Clave377.000 4,0%

Campamento Wyo512.000 4,8%

Cara al show con Marc Giro316.000 4,3%

Late night

La 1

Al cielo con ella174.000 5,0%

Estudio estadio: Mundial93.000 5,4%

La 2

Cine 36.000 0,7%

Conciertos Radio 3 10.000 0,4%

Escapadas extraordinarias6.000 0,3%

Antena 3

En tierra lejana237.000 8,2%

Sportium Game Show60.000 3,5%

Cuatro

En el punto de mira 136.000 7,2%

Telecinco

El rey del mando 120.000 4,3%

Gran Madrid Show51.000 2,6%

laSexta

Cara al show con Marc Giro82.000 3,2%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.513.000 15,6%

Tour de Francia 961.000 10,9%

FIFA World Cup 20263.435.000 36,3%

Fútbol: Copa Mundial 3.757.000 39,0%

Camino a NY2.736.000 28,9%

Aquí la Tierra1.743.000 19,1%

La 2

Saber y ganar560.000 6,0%

Grandes documentales393.000 4,6%

Gigantes y salvajes 366.000 4,2%

Territorio salvaje 451.000 5,5%

Malas lenguas554.000 6,0%

Diario de un nómada: Ruta del ámbar 338.000 3,3%

Jeopardy269.000 2,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.253.000 13,9%

Y ahora Sonsoles654.000 7,1%

Pasapalabra1.448.000 15,7%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem655.000 7,4%

Todo es mentira: Summer Tem Bis368.000 4,1%

Lo sabe, no lo sabe259.000 2,6%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!542.000 6,0%

El verano se mueve638.000 7,5%

¡De lunes a viernes!577.000 6,0%

¡Allá tú!707.000 7,5%

laSexta

Zapeando592.000 6,6%

Más vale tarde410.000 4,4%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026745.000 47,2%

La hora de La 1502.000 25,8%

Mañaneros 360591.000 17,4%

Mañaneros 360991.000 12,0%

La 2

Pueblo de Dios 9.000 1,0%

Arqueomania 17.000 1,1%

En la naturaleza: India 47.000 2,5%

Agrosfera32.000 1,7%

El señor de los bosques 26.000 1,3%

El señor de los bosques 54.000 2,5%

El señor de los bosques 62.000 2,7%

Hogares increíbles con Dermot Bannon 59.000 2,2%

Escapadas extraordinarias60.000 2,0%

Curro Jiménez 132.000 3,2%

El cazador150.000 2,3%

El cazador244.000 2,6%

Antena 3

Espejo público verano308.000 11,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 839.000 15,3%

La ruleta de la suerte1.552.000 20,1%

Cuatro

Love Shopping TV11.000 1,2%

¡Toma salami! 25.000 1,9%

Alerta Cobra 13.000 0,7%

Alerta Cobra 21.000 1,1%

Alerta Cobra 37.000 1,8%

En boca de todos257.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica246.000 12,4%

Entrevista 227.000 12,2%

Vamos a ver verano312.000 10,0%

El precio justo542.000 7,8%

laSexta

Equipo de investigación 29.000 1,6%

Aruser@s Fresh147.000 7,2%

Al rojo vivo267.000 6,6%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1978.000 14,9%

Telediario 11.343.000 14,1%

Telediario 21.657.000 17,3%

Antena 3

Noticias de la mañana245.000 12,7%

Antena 3 noticias 12.171.000 22,5%

Antena 3 noticias 21.700.000 17,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1682.000 9,3%

El desmarque Cuatro 1505.000 5,4%

Noticias Cuatro 2391.000 4,1%

Telecinco

El matinal46.000 5,2%

El matinal103.000 6,1%

El matinal146.000 8,1%

Informativos Telecinco 15:00749.000 7,8%

Informativos Telecinco 21:00672.000 7,0%

laSexta

laSexta noticias 14h522.000 6,1%

laSexta noticias: Jugones513.000 5,3%

laSexta noticias 20h594.000 6,3%

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