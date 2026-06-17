'Se tiene que morir mucha gente' renueva por una segunda temporada en Movistar Plus+

Por Fidel Conejero |

'Se tiene que morir mucha gente' seguirá formando parte del catálogo de Movistar Plus+. La plataforma ha confirmado la renovación de la ficción creada por Victoria Martín para una segunda temporada después de su estreno el pasado 21 de mayo.

La nueva entrega llegará en exclusiva a la plataforma en 2027, aunque por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la trama de los nuevos episodios. La renovación se produce apenas unas semanas después de la llegada de la serie al servicio de streaming, donde se ha convertido en uno de los títulos más vistos entre los estrenos recientes, además de contar con el apoyo de la crítica.

Basada en el libro homónimo de Victoria Martín, la ficción está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Sofía Otero. La serie sigue la historia de Bárbara, Maca y Elena, tres amigas que se conocen desde el colegio y que, dos décadas después, continúan manteniendo una relación marcada por los cambios personales y las dificultades de la vida adulta.

Anna Castillo y Sofía Otero en el 1x01 de 'Se tiene que morir mucha gente'

Así es 'Se está muriendo mucha gente', de Victoria Martín

Bárbara atraviesa una profunda crisis personal mientras lidia con la frustración laboral y su dependencia de las benzodiacepinas. Maca intenta abrirse camino como actriz mientras trabaja como camarera y comparte piso con ella. Por su parte, Elena afronta un embarazo tras contraer matrimonio con un empresario hotelero mucho mayor que ella. El delicado equilibrio entre las tres termina rompiéndose cuando la situación de Bárbara amenaza con hacerlo saltar todo por los aires.

La ficción adapta la novela homónima publicada por Victoria Martín, convertida en uno de los mayores éxitos editoriales de la creadora y que ya acumula once ediciones. Además de firmar la serie, Martín también ha participado en la dirección junto a Sandra Romero y Nacho Pardo.

El reparto principal se completa con Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib. Por su parte, Amaral pone la banda sonora principal de la producción con la canción 'No quiero más canciones tristes'.

Con esta renovación, Movistar Plus+ garantiza la continuidad de una de sus apuestas originales más recientes y asegura el regreso de las historias de Bárbara, Maca y Elena con nuevos episodios previstos para 2027.