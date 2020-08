El documental "Mr. Trump, disculpe las molestias" de Jordi Évole, nominado a los Premios Emmy 2020

Los Premios Emmy 2020 que se celebrarán el próximo mes de septiembre de forma virtual por la crisis del coronavirus tendrán una importante presencia española y es que tal y como el periodista, presentador y productor de televisión Jordi Évole ha anunciado oficialmente en sus redes sociales, el documental "Mr. Trump, disculpe las molestias" que este condujo meses atrás en Telemundo ha sido nominado al Premio Emmy en la categoría de Mejor Reportaje en Español.

Documental "Mr. Trump, disculpe las molestias"

El documental que fue realizó de la mano de Producciones del Barrio, la factoría de Jordi Évole, y fue emitido primero en Telemundo y después lanzado en la plataforma de pago de Atresmedia, Atresplayer Premium, se enfrentan en su categoría a otras producciones internacionales muy destacadas. La lista la integran "No olvidado: Death and dignity on the US border" de CNN, "Las niñas suicidas de El Salvador" de Univisión, "Las redadas nublan el futuro de los hispanos en EEUU", también de la misma cadena y "Tracking Colombia's Disappeared" de Vice TV.

Évole ha dado la noticia en un mensaje en el que se evidencia la gran alegría que ha sentido al tener un reconocimiento como este. "¡¡¡Esto sí que no lo esperábamos!!! Nos han comunicado que estamos nominados a un Emmy por "Mr. Trump, disculpe las molestias" que hicimos para Telemundo. Gracias a Producciones del Barrio, Luis Fernández y todo su equipo. El 22 de septiembre, pasaremos nervios..." ha sido el primer mensaje que este ha publicado, acompañándolo de un segundo tuit en el que ha añadido la lista completa de nominados junto a la frase: "Esta es la categoría de los Emmy y el resto de nominados. Enhorabuena a todos".

'Mr. Trump, disculpe las molestias', un documental internacional

Este proyecto nació años atrás de la mano del propio Évole junto a la cadena hispanoamericana Telemundo. Este se lanzó primero en Estados Unidos y a día de hoy puede verse en Atresplayer Premium y en el mismo se aborda lo que vive a día de hoy la comunidad latina en un lugar como es Estados Unidos, dominado por un presidente tan polémico como Donald Trump. A través del testimonio de rostros tan conocidos como la actriz Kate del Castillo o el chef español José Andrés, de periodistas como José Díaz-Balart y Jorge Ramos o del candidato demócrata Bernie Sanders se intenta plasmar la situación de esta gran comunidad en el continente americano para que cualquier persona pueda llegar a entenderla.