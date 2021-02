Muere Dustin Diamond, estrella de 'Salvados por la campana', a los 44 años

Dustin Diamond, actor conocido por ser una de las estrellas de 'Salvados por la campana', ha fallecido el 1 de febrero a los 44 años de edad, a causa de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hacía unas semanas. El estadounidense había sido hospitalizado en Florida el pasado mes de febrero, a causa del profundo dolor que sufría por todo el cuerpo, tras lo cual se descubrió la enfermedad que padecía y que acabó con su vida tras someterse a varias sesiones de quimioterapia que, por desgracia, llegaron demasiado tarde para frenar el cáncer.

Dustin Diamond en 'Salvados por la campana' y en los últimos años

"Ya se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego sabremos cuándo volverá a casa. La semana que viene comprenderemos mucho mejor la gravedad de su enfermedad y los tratamientos que necesitará para estar bien", anunciaba el entorno de Diamond en el mes de enero, cuando el actor tuvo que ser ingresado tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón en fase cuatro, la más avanzada, que habría comenzado en algún lugar de su cuerpo y habría hecho metástasis en sus órganos respiratorios. Una enfermedad que, de hecho, sus representantes han asociado a la estancia de Dustin en "hoteles cuestionables o moteles baratos" en los que se hospedaba para trabajar.

"Dustin cree que algunos de estos lugares podrían haber tenido moho o amianto... que podría haber inhalado, causando su cáncer", explicaron sus representantes tras su ingreso, dado que el carcinoma que Diamond padecía suele proceder del consumo de tabaco. Finalmente, Roger Paul, mánager del intérprete, fue el encargado de comunicar la trágica noticia, que fue recogida por el portal TMZ, en la que se confirmaba la muerte de Diamond en la mañana del lunes 1 de febrero, después de que su estado de salud hubiera empeorado de forma considerable desde la semana pasada. Dada la situación, de hecho, el equipo médico optó por retirarle los respiradores, con el fin de trasladarlo a cuidados paliativos donde habría fallecido sin sufrimiento, según comunicó su entorno, junto a su novia y su padre.

Una carrera ligada a 'Salvados por la campana'

Conocido especialmente por su papel como Screech en 'Salvados por la campana', Diamond debutó en dicha serie en 1989, como parte del elenco principal original, que contó con un total de cuatro temporadas, hasta que concluyó en 1992. Tras su éxito, se desarrolló el spin-off 'Salvados por la Campana: Los años universitarios' en 1993, que contó con el reparto original, al igual que 'Salvados por la campana: La nueva generación', emitida un año después y hasta el año 2000, tras lo cual participó en múltiples producciones cinematográficas, cortos y TV movies. Los altibajos de la vida personal de Dustin al concluir la producción, sin embargo, lo acabaron dejando al margen del reboot que comenzó a prepararse el pasado año, incluso a pesar de que otros actores afirmaban que la puerta estaba abierta para su compañero.

La razón de la ausencia de Dustin podría remontarse a 2006, cuando el actor se aventuró en el mundo del porno y protagonizó una versión de la serie interpretando a su mítico personaje, o a 2009, cuando el estadounidense publicó su biografía "Behind The Bell", en el que no dejó plasmada una imagen amable de sus excompañeros de reparto. Algo que retiró en 2016, durante una entrevista con Mario Lopez, uno de sus excompañeros, a quien Dustin aseguró que el libro había sido escrito por otra persona, encargada de entrevistarlo, que habría "fabricado" posteriormente las declaraciones vertidas en la publicación. A ello se une, además, el hecho de que Dustin fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin en 2015, en el que supuestamente habría apuñalado a un hombre, y que sucedía cinco años después de que afrontase serias dificultades para pagar su hipoteca, que parecía arrastrar hasta la actualidad. Una polémica etapa que Diamond parecía haber dejado atrás en los últimos años.