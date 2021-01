Dustin Diamond ('Salvados por la campana') confirma que padece cáncer

Dustin Diamond, el actor que saltó a la fama en los noventa por interpretar a Screech en 'Salvados por la campana', ha informado que sufre un cáncer en estadio IV. El actor de 44 años fue ingresado de urgencia en un hospital de Florida durante el fin de semana del 8 de enero aquejado de un dolor por todo el cuerpo y una sensación generalizada de malestar.

Dustin Diamond

El intérprete estadounidense y su equipo han confirmado el desalentador diagnóstico a través de su cuenta oficial de Facebook: "Declaración oficial del equipo Dustin: en este momento podemos confirmar que Dustin tiene cáncer. Dustin revelará más información una vez que esté disponible y se haga un plan para avanzar".

En la familia de Diamond hay diversos antecedentes de cáncer, incluida su madre, que falleció debido a un cáncer de mama. "Pedimos a todos que respeten la privacidad de Dustin durante este difícil momento. Toda la positividad y las oraciones serán bienvenidas", concluye el comunicado.

Un representante del actor afirma que Diamond actualmente se siente "bien" a pesar de que el diagnóstico es "grave". "Está siendo sometido a quimioterapia, así que estará allí al menos otra semana y luego veremos cuándo podrá volver a casa", afirma el representante. "Para la semana que viene, sabremos más sobre la gravedad de su afección y los tratamientos que necesitará para sentirse cómodo".

Un personaje muy querido

Diamond apareció por primera vez en el papel de Samuel "Screech" Powers en 'Good Morning, Miss Bliss' , una comedia de 1988 sobre unos compañeros de clase de un instituto de secundaria ficticio de Bayside, y posteriormente repitió su rol en cada versión de 'Salvados por la campana' salvo el último reboot de la serie, incluida 'Saved by the Bell: The New Class', que se emitió de 1993 al 2000 y en la que su personaje era director de Bayside.