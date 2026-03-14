Muere Gemma Cuervo, icono de la interpretación, a los 91 años

Por Diego López | |

La actriz Gemma Cuervo, uno de los grandes iconos de la interpretación española de todos los tiempos, ha muerto este sábado 14 de marzo a los 91 años de edad en el hospital de La Paz de Madrid, donde llevaba varios días ingresada. La capilla ardiente se instalará este domingo a partir de las 10 de la mañana en el tanatorio de La Paz.

Con la despedida de Gemma Cuervo nos quedamos sin uno de los grandes rostros de la interpretación de nuestro país, con una carrera que se extiende más de setenta años con éxitos en cine, teatro y televisión. Comenzó su carrera en el Teatro Español Universitario de Barcelona antes incluso de que la televisión llegase a España. Fue Adolfo Marisllach el que la introdujo profesionalmente en las tablas con la interpretación de la obra "Harvey" de Mary Chance.

En 1956, a los 22 años de edad, debuta en cine con la película "La vida es maravillosa" de Pedro Lazaga. Poco después, en 1960, contrae matrimonio a los 26 años de edad con el también actor Fernando Guillén. Guillén sería el amor de su vida y permanecería casada con él hasta su fallecimiento en 2013. Es precisamente con él con quien monta, a partir de 1969, su propia compañía teatral.

Gemma Cuervo y Mariví Bilbao en 'Aquí no hay quien viva'

De 'Médico de familia' a 'Aquí no hay quien viva'

Es precisamente el teatro el que le da sus primeras alegrías, también en televisión, participando en losde Radiotelevisión Española, en los que se televisaban obran teatrales. Participa en 19 de ellos y consigue el Premio Nacional de Teatro y un Ondas. Durante las dos próximas décadas compagina pequeños roles en televisión o su participación en películas con el teatro.

Su primer gran salto a la popularidad llega de la mano de Emilio Aragón en la mítica 'Médico de familia'. Allí daba vida a Consuelo, suegra del Doctor Martín y abuela de los hijos de la familia como madre de la primera esposa del doctor así como de la "tía Alicia". Aunque su personaje era secundario, participó en todas las temporadas de la serie y su popularidad hizo que incluso realizara un cameo en 'Periodistas' interpretando al mismo personaje.

El éxito sin embargo, llegó por sorpresa con el papel de Vicenta Benito Valbuena en 'Aquí no hay quien viva'. La serie de los hermanos Caballero consagró a Cuervo junto a Mariví Bilbao y Emma Penella, formando el denominado trío de las "supernenas". Vicenta era hermana de Marisa, una señora tan inocente como entrañable.

Gemma Cuervo en 'Médico de familia'

El personaje de Vicenta supuso un boom para la popularidad de Gemma Cuervo a una edad tardía, y con él logró premios como el de mejor actriz de reparto de la Unión de Actores. Tras le final de la serie, Cuervo también se pasó a 'La que se avecina', interpretando a María Teresa Valverde durante las primeras temporadas de la serie.

La perennidad de 'Aquí no hay quien viva' hace creer que Gemma Cuervo nunca llega a retirarse de la interpretación, y en parte así fue. Aunque tras dejar 'La que se avecina' y la muerte de su marido reduce considerablemente su trabajo. No obstante, su constante presencia en redes sociales mantiene viva su popularidad, que compagina con pequeños papeles. Los últimos fueron en 2024, cuando participó en 'La reina del convento' y dobló a Nostalgia en 'Del revés 2'. Sú última aparición en televisión fue en noviembre de 2025 cuando acudió como invitada de 'La revuelta' junto a su hija, la también actriz Cayetana Guillén Cuervo. Tenía otros dos hijos, Natalia y Fernando, este último también actor.